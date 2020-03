LPP: Całość kolekcji Wiosna-Lato 2020 mamy już w magazynach lub w drodze do nich



Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - LPP spodziewa się, iż skutki koronawirusa COVID-19 będą miały istotny wpływ (aczkolwiek niemożliwy do oszacowania obecnie) na przyszłe wyniki i działalność grupy kapitałowej LPP, podała spółka. Podkreśliła też, że całość kolekcji Wiosna-Lato 2020 posiada już w swoim magazynach lub w drodze do magazynów.

"W szczególności emitent wskazuje, na dwa podstawowe obszary działalności:

Ryzyko po stronie łańcucha dostaw, które emitent rozpoznaje jako niskie.

W związku z tym, że dostawcy z Chin wznowili produkcję, chińskie porty i kolej oraz fabryki w pozostałych krajach azjatyckich funkcjonują w standardowym trybie, magazyny w Polsce, Rosji i Rumunii przyjmują towary i realizują wysyłki, całość kolekcji Wiosna-Lato 2020 spółka posiada już w swoim magazynach lub w drodze do magazynów.

Ryzyko po stronie sprzedaży towarów, które emitent rozpoznaje jako bardzo wysokie.

W związku z decyzjami rządów Polski, Czech, Słowacji, Bułgarii, Kazachstanu, Litwy, Słowenii, Bośni i Hercegowiny o zamknięciu galerii handlowych zarząd LPP był zmuszony zamknąć sklepy wszystkich marek w tych krajach. Realizowana jest jedynie sprzedaż sklepów internetowych" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie w niektórych krajach obecności LPP wprowadzono ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych np. w Rumunii ograniczono godziny pracy centrów handlowych. Dodatkowo w pozostałych krajach działalności ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa i wydawane rekomendacje ograniczania poruszania się spółka widzi znaczący spadek sprzedaży w sklepach stacjonarnych wszystkich marek oraz ryzyko zamykania galerii handlowych, podano również.

Wprowadzone ograniczenia w otwarciu placówek handlowych będą miały negatywny wpływ na wyniki finansowe grupy, wskazano także.

Ponieważ równocześnie grupa spodziewa się wzrostu sprzedaży w sklepach internetowych, LPP będzie kontynuować i dalej rozwijać handel e-commerce, który za rok 2019 stanowił ok. 12% sprzedaży całej grupy, podkreślono.

"Zarząd LPP SA informuje, że w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją trudno na dzień publikacji raportu przewidzieć, w ilu krajach działalności emitenta zostaną jeszcze wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu centrów handlowych i jak długo sklepy pozostaną nieczynne. Emitent wskazuje przy tym, iż powyższa ocena została sporządzona zgodnie z najlepszą wiedzą zarządu spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, przy czym rozmiar wpływu skutków epidemii COVID-19 na działalność GK LPP SA jest nieznany i niemożliwy do oszacowania oraz uzależniony od czynników, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony emitenta" - podsumowano.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)