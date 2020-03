Baltona zawiesiła działalność handl. i gastronom. w Polsce w zw. z koronawirusem



Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona podjął decyzję o wstrzymaniu z dniem 15 marca 2020 r. działalności handlowej oraz gastronomicznej we wszystkich lokalizacjach w Polsce w normalnym trybie, tj. z zastrzeżeniem możliwości prowadzenia działalności w ograniczonym (dyżurnym) zakresie w wybranych lokalizacjach lotniskowych w razie zaistniałej potrzeby, podała spółka. Baltona rozważa w najbliższym czasie wstrzymanie działalności docelowo we wszystkich lokalizacjach oraz kanałach sprzedaży grupy.

Decyzja ta związana jest z istotnymi ograniczenia w ruchu lotniczym wprowadzonymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, podano.

"Emitent informuje, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego w wyniku opublikowania wewnętrznych regulacji/instrukcji w związku ze wzrostem zachorowań na terenie Francji wstrzymana została również działalność w lokalizacji handlowej na lotnisku Montpellier. Jednocześnie w związku z kolejnymi ograniczeniami, jakie w najbliższym czasie mogą zostać nałożone w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 na pozostałych rynkach, w których emitent posiada lokalizacje handlowe lub gastronomiczne, emitent rozważa w najbliższym czasie wstrzymanie działalności docelowo we wszystkich lokalizacjach oraz kanałach sprzedaży grupy kapitałowej emitenta" - czytamy w komunikacie.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Baltona nie ma możliwości oszacowania skali negatywnych skutków wstrzymania działalności handlowej i gastronomicznej na wyniki finansowe grupy kapitałowej.

13 marca zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu działalności w lokalizacjach handlowych na lotnisku w Tallinnie (Estonia) i Alghero we Włoszech w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Od 2012 r. Baltona jest notowana na rynku głównym GPW.

