Gaz-System i PGE GiEK mają umowę na przyłączenie El. Dolna Odra do sieci gazowej

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Gaz-System i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - podpisały umowę na przyłączenie Elektrowni Dolna Odra do sieci gazowej, podały spółki. Inwestycja wiąże się z wybudowaniem ok. 63 km gazociągu i stacji gazowej. Planowany termin jej zakończenia to III lub IV kwartał 2023 r.

"Gaz-System rozbudowuje krajowy system przesyłowy wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu gospodarki na niskoemisyjne źródła energii. Spółka w porozumieniu z polskimi firmami energetycznymi tak planuje przebieg procesów przyłączeniowych, aby je realizować zgodnie z terminami" - powiedział wiceprezes Gaz-Systemu Artur Zawartko, cytowany w komunikacie.

"Realizacja projektu istotnie przyczyni się do wypełnienia celów klimatycznych UE i jest zgodna ze światowymi trendami w energetyce, zakładającymi budowę niskoemisyjnych jednostek wytwórczych, co doskonale wpisuje się w strategiczne kierunki rozwoju Grupy PGE. Projektowane, nowoczesne jednostki wytwórcze będą miały szansę na długoterminowe wsparcie dzięki mechanizmowi rynku mocy. Będzie to możliwe w szczególności dzięki spełnieniu wymagań konkluzji BAT oraz kryterium emisyjności poniżej 550 kg CO2/MWh, wymaganego przez Unię Europejską" - wskazał prezes PGE GiEK Robert Ostrowski.

Początek eksploatacji dwóch nowych bloków energetycznych, o łącznej mocy ok. 1400 MW, zasilanych gazem, planowany jest na IV kwartał 2023 r.

Gazociąg połączy Elektrownię Dolna Odra z istniejącą infrastrukturą gazową Gaz-System. Gaz ziemny będzie dostarczany z Terminalu LNG w Świnoujściu poprzez istniejący gazociąg Szczecin - Lwówek oraz planowany odcinek Goleniów - Lwówek projektowany w ramach Projektu Baltic Pipe.

"Trasa gazociągu przyłączeniowego o średnicy DN700 mm i ciśnieniu MOP 8,4 MPa będzie przebiegać przez województwo zachodniopomorskie na terenie gmin: Przelewice, Pyrzyce, Kozielice, Banie, Gryfino, Widuchowa. Zakres inwestycji obejmuje budowę gazociągu z układem włączeniowym do zespołów zaporowo-upustowych istniejącego gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa Szczecin - Lwówek oraz projektowanego gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Goleniów - Lwówek w miejscowości Przywodzie. Dla potrzeb przyłączenia powstanie także stacja gazowa o przepustowości 250 000 m3/h" - czytamy dalej.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na podstawie przepisów ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest PGNiG Gazoprojekt.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce.

(ISBnews)