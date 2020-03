CEZ miał 14,37 mld CZK zysku netto, 60,2 mld CZK EBITDA w 2019 r.



Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - CEZ odnotował 14,37 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 10,33 mld CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 26,4 mld CZK wobec 19,8 mld CZK zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 60,2 mld CZK wobec 49,5 mld CZK rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 206,19 mld CZK w 2019 r. wobec 184,49 mld CZK rok wcześniej.

"Wyniki biznesowe za 2019 r. spełniły nasze oczekiwania co do zmiany trendu z poprzednich lat i znacząco poprawiły się r/r. Odnieśliśmy sukces głównie w obszarze handlu surowcami. Wynik w tym obszarze sięgnął niemal 5 mld CZK w 2019 r." - powiedział prezes Daniel Beneš, cytowany w komunikacie.

Produkcja energii elektrycznie wyniosła 64,6 TWh, co oznacza wzrost o 2% r/r. Produkcja w elektrowniach jądrowych sięgnęła 30,2 TWh, o 0,3 TWh więcej niż rok wcześniej, podano także.

Nakłady inwestycyjne na środki trwałe wzrosły do 29,8 mld CZK z 26,4 mld CZK rok wcześniej. Największą część, tj. 10,9 mld CZK, stanowiły nakłady na sieć dystrybucyjną w Czechach.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 17,39 mld CZK wobec 23,78 mld CZK zysku rok wcześniej.



Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.



(ISBnews)