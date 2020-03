Izostal rekomenduje wypłatę 0,11 zł dywidendy na akcję za 2019 r.



Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Izostalu zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 3,6 mln zł z zysku netto na dywidendę, tj. wypłaty 0,11 zł na akcję, podała spółka.

"Zarząd Izostal S.A. proponuje przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy spółki kwoty 3 601 840 zł., co daje 0,11 zł. dywidendy na każdą akcję. Propozycja dotyczy objęcia dywidendą wszystkich akcji wyemitowanych przez spółkę w ilości 32 744 000 sztuk" - czytamy w komunikacie.

Jako termin ustalenia prawa do dywidendy zaproponowano 24 lipca 2020 r., a na termin wypłaty dywidendy - 12 sierpnia 2020 r.

Izostal należy do grupy kapitałowej Stalprofilu. Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,45 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)