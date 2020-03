NBP na bieżąco zasila banki w gotówkę



Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Zaopatrzenie banków w walutę polską przebiega sprawnie na terenie całego kraju, pomimo zwiększonych wypłat klientów, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

Wartość banknotów w zapasie NBP umożliwia realizację w całości zamówień banków. Zapasy oddziałów okręgowych NBP są uzupełniane na bieżąco. NBP zwrócił się do banków z prośbą o dostosowanie struktury nominałowej zamówień na banknoty do rzeczywistych potrzeb klientów. Propozycja ta zastała przyjęta przez banki ze zrozumieniem, podano również.

"Narodowy Bank Polski prowadzi standardowo codzienny monitoring operacji pobierania i odprowadzania waluty polskiej przez banki i dostosowuje zarządzanie zapasem gotówki do zmieniającej się sytuacji. Z bieżących danych wynika, że sytuacja na rynku obrotu gotówkowego w walucie polskiej jest stabilna" - czytamy dalej.

NBP zaznaczył, że ze zrozumieniem podchodzi do problemów banków. Rozumiejąc nietypowe okoliczności, w których się znalazły, NBP podejmuje działania ponadstandardowe wspierające starania banków w pozyskaniu walut obcych na potrzeby wypłat ich klientów, podkreślono.

"Dziękujemy wszystkim profesjonalnym uczestnikom obrotu gotówkowego za odpowiedzialne zaangażowanie w zapewnienie społeczeństwu niezakłóconego dostępu do gotówki" - podsumowano w komunikacie.

(ISBnews)