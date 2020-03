Mercator: Fabryki rękawic w Malezji zmuszone do ograniczenia zatrudnienia o 50%



Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Fabryki rękawic w Malezji zostały zmuszone do ograniczenia zatrudnienia o ok. 50%, prawdopodobnie na okres do 31 marca br., podał Mercator Medical, powołując się na informacje uzyskane od dostawców. Działania te z dużym prawdopodobieństwem spowodują istotne zaburzenia na światowych rynkach rękawic medycznych, w tym ograniczenie podaży i wzrost cen od dostawców.

"Emitent dysponuje zapasami rękawic w magazynach, a ponadto w najbliższym czasie spodziewa się dostaw, które są w drodze, jednakże nie może wykluczyć przejściowej znaczącej przewagi popytu nad podażą rękawic" - czytamy w komunikacie.

Pomimo zamknięcia granic z Malezją, zlokalizowana w Tajlandii fabryka rękawic należąca do grupy Mercator Medical pracuje w tej chwili bez zakłóceń i ma zabezpieczone surowce na produkcję do 25 marca 2020 r. Spółka podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia alternatywnych kanałów dostaw surowców, nie można jednak wykluczyć konieczności chwilowego istotnego ograniczenia produkcji.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka debiutowała na GPW.

