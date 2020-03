Poczta Polska wdrożyła rozwiązania ograniczające ryzyko koronawirusa



Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Poczta Polska wdrożyła szereg rozwiązań mających na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom, klientom i partnerom biznesowym, podała spółka. Wszystkie informacje dotyczące usług i nowych procedur wprowadzonych w związku z obowiązującym stanem epidemicznym dostępne są na stronie www.poczta-polska.pl.

Będąc w stałym kontakcie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo Polaków zdecydowano się m.in. na utworzenie w placówkach pocztowych specjalnych stref bezpieczeństwa oraz zakup środków dezynfekujących, maseczek i jednorazowych rękawiczek dla pracowników. Wprowadzono nowe procedury przy potwierdzaniu obioru listów poleconych i paczek zastępując tradycyjny podpis 4 ostatnimi cyframi z dokumentu tożsamości, poinformowano.

"Na stronie internetowej Poczty pojawił się baner 'bezpieczna poczta', w tym miejscu zebraliśmy wszystkie ostatnie zmiany i informacje. Klienci mogą teraz w łatwy sposób zapoznać się z nowymi rozwiązaniami" - powiedziała rzecznik prasowa Poczty Polskiej Justyna Siwek, cytowana w komunikacie.

Z uwagi na podwyższoną absencję pracowników Poczta skróciła godziny pracy placówek pocztowych. Zmianie uległy także możliwości nadawania przesyłek zagranicznych. Wobec braku możliwości transportu lotniczego Poczta organizuje transport lądowy i morski, przywracając możliwość wysłania przesyłek do państw Europy, Ameryki oraz Australii.

"Dziękuję klientom za zrozumienie i stosowanie naszych zaleceń. W tym wyjątkowym czasie staramy się utrzymać ciągłość działania i świadczenia usług. Część pracowników pozostała w domach z uwagi na stan zdrowia lub obowiązki rodzicielskie, pozostali pocztowcy doręczają listy paczki, emerytury, obsługują klientów w placówkach najlepiej, jak to możliwe w obecnej sytuacji" - dodała Siwek.

Poczta Polska to największy polski pracodawca zatrudniający ponad 80 tys. pracowników w całym kraju. Posiada największą sieć dystrybucyjno-logistyczną w kraju, obejmującą ponad 7,6 tys. placówek.

(ISBnews)