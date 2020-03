Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Celon Pharma odnotowało 11,94 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. wobec 29,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 6,9 mln zł wobec 35,61 mln zł zysku rok wcześniej.



Przychody ze sprzedaży sięgnęły 102,25 mln zł w 2019 r. wobec 125,25 mln zł rok wcześniej.



"Stan zagrożenia epidemicznego oraz globalna pandemia wirusa SARS-COV-2 znacząco wpływa na działalność wielu branż, w tym również na farmację. Obecnie działalność spółki prowadzona jest bez większych zakłóceń, zabezpieczone zostały odpowiednie zapasy surowców wytwórczych, a organizacja pracy w spółce uwzględnia zarówno, ważna potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa naszym pracownikom, jak i ciągłości naszych procesów wytwórczych oraz badawczo-rozwojowych" - napisał prezes Maciej Wieczorek w liście dołączonym do raportu.



Podkreślił, że spółka postanowiła "wyjść naprzeciw ważnej potrzebie medycznej", która, jak pokazują analizy może stanowić ogromne wyzwanie dla systemów ochrony zdrowia w ciągu kolejnych miesięcy czy nawet lat.



"Zamierzamy wytwarzać szybki i czułe testy do diagnostyki zakażeń SARS-COV-2, a także pracować nad rozwojem efektywnego leku wykorzystując do tego posiadane już zasoby, doświadczenie oraz infrastrukturę w zakresie diagnostyki i modelowania molekularnego nowego CBR. Gotowość naszego procesu wytwórczego w zakresie, planujemy jeszcze przed sezonem jesiennym w tym roku" - dodał.



Zaznaczył, że strategiczne plany spółki na 2020 r. pozostają niezmienne. "Wzmacnianie pozycji rynkowej naszych leków na rynku polskim, zwiększenie dynamiki sprzedaży eksportowej, rozpoczęcie III fazy klinicznej esketaminy DPI połączone z podpisaniem umowy partneringowej" - wymienił prezes.



Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.



(ISBnews)