PGZ: A. Kensbok powołany na prezesa, w zarządzie też M.Pietrzyk i H. Stępniewicz



Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) rozstrzygnęła konkurs na stanowisko prezesa zarządu, powołując na nie Andrzeja Kensboka, podała spółka. Organ nadzorczy zakończył również postępowania na stanowiska wiceprezesa zarządu oraz członka zarządu, którymi odpowiednio zostali Michał Pietrzyk oraz Hubert Stępniewicz.

"Zgodnie ze statutem spółki, rada nadzorcza PGZ S.A. skierowała do ministra obrony narodowej wniosek o wyrażenie opinii na temat zaproponowanych kandydatur. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak pozytywnie zaopiniował decyzję rady nadzorczej PGZ S.A., w związku z tym nowy Zarząd PGZ S.A. działa w składzie: Andrzej Kensbok - prezes zarządu PGZ S.A., Michał Pietrzyk - wiceprezes zarządu PGZ S.A., Hubert Stępniewicz - członek zarządu PGZ S.A." - czytamy w komunikacie.

Andrzej Kensbok ma wieloletnie doświadczenie poparte pracą w polskich i międzynarodowych korporacjach, firmach produkcyjnych i konsultingowych. Prowadził projekty inwestycyjne, restrukturyzacyjne, łączenia spółek, budowania zespołów, a także reorganizacji produkcji i rozwoju sprzedaży, realizowane w Polsce i za granicą. Był m.in. wiceprezesem PepsiCo w Europie Wschodniej, konsultantem w firmie doradczej Bain & Company i dyrektorem Fabryki Wedla w Płońsku. Od marca 2017 do lipca 2019 r. pełnił funkcję wiceprezesa Agencji Rozwoju Przemysłu, odpowiedzialnego za grupę kapitałową i finanse. Od lipca 2019 r. był dyrektorem zarządzającym ds. projektów strategicznych w KGHM Polska Miedź. W latach 2018-2020 r. przewodniczył radzie nadzorczej PKP S.A., podano także.

Michał Pietrzyk od 1995 r. związany z sektorem bankowym. W 2003 r. rozpoczął pracę w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie (PGNiG), początkowo na stanowisku kierownika Działu Skarbu, następnie zastępcy dyrektora Departamentu Ekonomicznego i dyrektora Departamentu Ekonomicznego. Od 31 grudnia 2016 roku do 9 stycznia 2020 r. sprawował funkcję wiceprezesa zarządu PGNiG ds. Finansowych.

Natomiast Hubert Stępniewicz jest menedżerem z wieloletnim doświadczeniem w restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw. Karierę zawodową rozpoczynał w Fund.1 NFI, gdzie wspierał wdrożenia projektów restrukturyzacyjnych. W kolejnych latach zarządzał spółką Hygienika, która po reorganizacji została wprowadzona na GPW (2002-2005), a także pełnił funkcję prezesa Zakładów Naprawczych Lokomotyw Elektrycznych w Gliwicach, gdzie wdrożył program rozwoju, zakończony sprzedażą spółki inwestorowi branżowemu (2005-2009). W ostatnim czasie (2016-2020) pełnił funkcję prezesa zarządu H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu, gdzie był odpowiedzialny m.in. za opracowanie i skuteczne wdrożenie programu restrukturyzacji opartego na optymalizacji procesów produkcji, logistyki i projektowania.

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) jest producentem systemów i rozwiązań wykorzystywanych przez Siły Zbrojne RP i formacje sojusznicze. Dostarcza zaawansowane technologicznie produkty, w szczególności systemy artyleryjskie, systemy radarowe, indywidualne wyposażenie żołnierza oraz systemy obrony przeciwlotniczej. Skupia ponad 50 spółek najważniejszych dla polskiego przemysłu obronnego: zakłady produkcyjne, serwisowe i ośrodki badawcze.

(ISBnews)