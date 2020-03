Koronawirus w Tunezji: Armia ma zmusić ludzi do respektowania nakazu pozostawania w domu

Źródło: PAP

Rząd Tunezji nakazał armii monitorowanie ulic i przymuszanie ludzi do respektowania nakazu pozostawania w domu, by ograniczyć rozwój epidemii Covid-19. W Tunezji wykryto do tej pory 89 infekcji koronawirusem. Jedna osoba zmarła.