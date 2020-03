We wtorek odbyła się telekonferencja z udziałem przewodniczącego MKOl Thomasa Bacha, Abe oraz m.in. gubernator Tokio Yuriko Koike i członków komitetu organizacyjnego igrzysk. Reuters podał wówczas, że w sprawie ewentualnej zmiany terminu zaplanowanych na przełom lipca i sierpnia igrzysk ma dojść jeszcze we wtorek w trybie pilnym do narady członków Komitetu Wykonawczego MKOl.

Nieco później ukazał się komunikat, który przedstawiono jako wspólne oświadczenie Bacha i Abe. Zwrócono w nim uwagę na stałe rozprzestrzenianie się na całym świecie koronawirusa.

"W obecnych okolicznościach i na podstawie informacji przekazanych dziś przez WHO przewodniczący MKOl i premier Japonii doszli do wniosku, że igrzyska w Tokio muszą zostać przełożone na termin po 2020 roku, ale nie późniejszy niż lato 2021. Celem jest ochrona zdrowia sportowców, wszystkich uczestników igrzysk oraz społeczności międzynarodowej" - zaznaczono.

Jak dodano, impreza może pełnić funkcję "promyka nadziei dla świata w tych niespokojnych czasach".

"A olimpijski ogień może być światłem na końcu tunelu, w którym obecnie znajduje się świat. Dlatego też ustaliliśmy, że pozostanie on w Japonii" - poinformowano.

Potwierdzono też wcześniejsze doniesienia organizatorów, że mimo zmiany terminu nazwa igrzysk i zmagań paraolimpijskich nie zmieni się - nadal będzie to Tokio2020.

Przełożenie igrzysk w Tokio jest sytuacją bezprecedensową w historii olimpijskiej rywalizacji. W przeszłości pięć edycji największej sportowej imprezy globu odwołano, ale nigdy wcześniej nie zmieniono ich daty. Przeprowadzenie igrzysk do tej pory zawsze uniemożliwiały działania zbrojne. Przyczyną odwołania letnich igrzysk w 1916 roku oraz letnich i zimowych w 1940 i 1944 roku były - odpowiednio - I i II wojna światowa.

MKOl długo zapewniał, że tegoroczne igrzyska odbędą się zgodnie z planem, czyli w dniach 24 lipca - 9 sierpnia. Z uwagi na pandemię postawa ta była coraz częściej krytykowana w ostatnich dniach. W niedzielę MKOl przyznał, że istnieje możliwość zmiany terminu zmagań olimpijskich w stolicy Japonii, a decyzja zapadnie w ciągu czterech tygodni. Wykluczył przy tym ich odwołanie.

Wiele narodowych komitetów olimpijskich, w tym PKOl, apelowało w ostatnich dniach o przełożenie tegorocznych zmagań olimpijskich. Niektóre nawet poinformowały, że nie wyślą sportowców do Japonii, gdyby zawody miały się odbyć zgodnie z planem.

Historyczne przełożenie igrzysk wiąże się ze ogromnymi stratami finansowymi. Jak podała w poniedziałek firma SMBC Nikko Securities, powołując się na analizę eksperta ds. ekonomii, może to kosztować równowartość nawet 5,7 miliarda euro.

Szef komitetu wykonawczego igrzysk w Tokio Toshiro Muto zaznaczył w rozmowie z mediami, że nie jest na razie jasne, kto poniesie dodatkowe koszty związane ze zmianą terminu imprezy. Bach także przyznał, że kwestie finansowe nie były omawiane podczas wtorkowej telekonferencji.

"Tu chodziło o ochronę życia wielu osób" - argumentował w rozmowie z grupą dziennikarzy.

Jak dodał, na razie nie jest jeszcze znany nowy termin igrzysk.

"Nie bez powodu postanowiliśmy, że potrzebujemy czterech tygodni, by ustalić odpowiedzi na te wszystkie pytania. A ich jest wiele"' - podkreślił. Obecnie w całym świecie odnotowano już ponad 390 tys. zachorowań i ponad 17 tys. zgonów. W Japonii stwierdzono ponad tysiąc zakażeń i około 40 zgonów.

