Węgry: Szijjarto: LOT przetransportuje do domu Węgrów z Azji i Ameryki Pn.

Źródło: PAP

Dzięki polskim liniom lotniczym LOT wielu Węgrów może wrócić do domu i w następnych dniach oraz tygodniach przetransportują one Węgrów z Azji i Ameryki Północnej – poinformował we wtorek szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto.