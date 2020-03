Znana w świecie mody właścicielka własnej marki i projektantka Ferragni oraz jej mąż, popularny raper Fedez zainaugurowali przed dwoma tygodniami w mediach społecznościowych zbiórkę pieniędzy po to, by do końca marca stworzyć dodatkowy oddział dla ciężko chorych pacjentów z Covid-19 w mieście zmagającym się tak, jak cała Lombardia ze skutkami epidemii. W ten sposób postanowili wesprzeć służbę zdrowia w swym mieście.

Wraz ze znaczną sumą, jaką sami wyłożyli, zebrali łącznie 4,3 miliona euro.

W specjalnej strukturze na terenie znanego mediolańskiego szpitala w ciągu ośmiu dni powstał w pełni wyposażony oddział z 14 łóżkami.

„To dobra strona internetu”- tak akcję tę podsumowała Chiara Ferragni, której profil na Instagramie obserwuje 19 milionów osób.

Zwracając się do 200 tysięcy osób z całego świata, które przekazały pieniądze, zaapelowała o dalsze datki po to, by powiększyć oddział o kolejne łóżka.

“Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebna jest jedność w tej ciężkiej batalii”- napisał z kolei Fedez.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)