PHN miał 67,6 mln zł zysku netto, 119,4 mln zł zysku EBITDA w 2019 r.



Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 67,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 47,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W 2019 roku spółka odnotowała bardzo dobre wyniki finansowe, jednak w obliczu narastających zagrożeń związanych z globalnym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, Polski Holding Nieruchomości S.A. podjął działania mające zminimalizować jego negatywny wpływ na bieżącą działalność spółki. Rozpoczęliśmy intensywne prace analityczne dotyczące długofalowego wpływu globalnej pandemii na funkcjonowanie spółki. [...] Za nami jednak dobry rok pełen ambitnych i interesujących projektów inwestycyjnych. Udało nam się umocnić naszą pozycję rynkową we wszystkich kluczowych segmentach, jak również poprawić wyniki finansowe. Portfel naszej grupy obejmuje obecnie 152 aktywa nieruchomościowe o łącznej wartości 2,9 mld zł. Plasuje nas to w czołówce największych firm rynku nieruchomości w Polsce. Celem strategicznym naszych działań pozostaje wzrost wartości spółki i poprawa efektywności grupy" - napisał prezes Marcin Mazurek w liście załączonym do raportu rocznego.



Zysk operacyjny wyniósł 117,4 mln zł wobec 65,2 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik z najmu wyniósł 98,1 mln zł wobec 84,6 mln zł. Wynik na działalności deweloperskiej 4,3 mln zł wobec 0,1 mln zł. Wynik na działalności budowlanej 0,4 mln zł wobec 0 mln zł. Wynik z pozostałej działalności 0,2 mln zł wobec 1,3 mln zł.



Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 171,9 mln zł w 2019 r. wobec 160 mln zł rok wcześniej.

"Poprawa efektywności operacyjnej oraz intensyfikacja programu inwestycyjnego spółki przełożyła się pozytywnie na nasze wyniki finansowe. W 2019 roku zwiększyliśmy przychody z najmu do 171,9 mln zł z 160 mln zł w 2018 roku. Zysk netto wzrósł 44% w porównaniu do roku 2018. Na uwagę zasługuje również poprawa wyniku EBIDTA, który wzrósł blisko dwukrotnie do 119,4 mln zł w porównaniu z rokiem wcześniej" - wskazał prezes.

"W minionym roku znacząco zwiększyliśmy inwestycje na komercyjnym rynku nieruchomości. Rozpoczęliśmy budowę naszej flagowej inwestycji - 155-metrowego kompleksu biurowo-handlowego Skysawa, położonego w ścisłym centrum Warszawy, przy ul. Świętokrzyskiej 36. Budynek o powierzchni 40 tys. m2 bez wątpienia ma szansę stać się jedną z wizytówek stolicy i kluczowym punktem na mapie architektonicznej miasta. [...] Do realizowanych przez naszą grupę inwestycji na rynku budownictwa biurowego dołączą trzy kolejne znaczące projekty - nowoczesny kompleks Marina Office w nadmorskiej części Gdyni oraz dwa budynki klasy A w Warszawie - Intraco Prime oraz budynek przy al. Prymasa Tysiąclecia. [...] W ubiegłym roku kontynuowaliśmy budowę unikatowego kompleksu apartamentów Yacht Park w Gdyni oraz osiedla mieszkaniowego VIS À VIS na warszawskiej Woli. Sprzedaż mieszkań w obydwu inwestycjach jest na bardzo zadowalającym poziomie - w ramach pierwszego etapu inwestycji VIS À VIS WOLA sprzedanych zostało 100% mieszkań. W ramach drugiego etapu, sprzedanych lub zarezerwowanych zostało 97% lokali. W inwestycji Yacht Park sprzedanych lub zarezerwowanych zostało 3/4 dostępnych apartamentów" - wymienił prezes.

Jeśli chodzi o segment budownictwa logistycznego, PHN kontynuował w 2019 roku współpracę ze spółką Hillwood Polska. Wspólnie zrealizowali IV etap inwestycji magazynowej Hillwood&PHN Pruszków, jak również budowę hali magazynowej w Świebodzinie, która powstała w formule BTS (built to suit) dla firmy Moto-Profil. Obszarem działalności, w którym PHN chce umacniać pozycję, jest rynek hotelowy. W marcu 2019 roku podpisał z Polskim Holdingiem Hotelowym i Zarządem Morskim Portów Szczecin i Świnoujście umowę o współpracy przy realizacji budowy nowego obiektu hotelowego w Międzywodziu na wyspie Wolin. Ponadto, we współpracy z Polskim Holdingiem Hotelowym planuje realizację kompleksu hotelowego przy al. Wilanowskiej w Warszawie, przypomniał Mazurek.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 49,9 mln zł wobec 31,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.



(ISBnews)