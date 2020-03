"Centrum #TarczyAntykryzysowej jest w Rządzie i pracami kieruje bezpośrednio Mateusz Morawiecki. Natomiast to zupełnie naturalne, że Grupa PFR pełni istotną rolę, dostarczając finansowanie o wartości ok 70 mld zł, ekspertyzę ekonomiczną. Po to jesteśmy i wszystkie ręce na pokład" - napisał na Twitterze Borys.

Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział w rozmowie z PAP, że projekt dotyczący tzw. tarczy antykryzysowej zostanie przyjęty przez Radę Ministrów w środę w trybie obiegowym.

Rządowym projektem pakietu antykryzysowego, nazywanym Tarczą Antykryzysową, w piątek ma się zająć Sejm. Projekt to odpowiedź rządu na kryzys wywołany panującą epidemią koronawirusa.

18 marca br. odbyła się Rada Gabinetowa, poświęcona pakietowi pomocowemu dla gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Po posiedzeniu, premier Mateusz Morawiecki poinformował o powstaniu projektu pod nazwą: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2. Szacunkowa wartość pakietu to ok. 212 mld zł.

W Polsce zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u 927 osób, 12 z nich zmarło. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta