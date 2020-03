Action: Sąd odwołał rozprawę w postępowaniu sanacyjnym 6 IV z powodu COVID-19



Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy odwołał rozprawę w postępowaniu sanacyjnym Action w restrukturyzacji w przedmiocie zatwierdzenia układu, w związku z zagrożeniem COVID - 19, podała spółka.

"Zarząd Action w restrukturyzacji informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o odwołaniu rozpraw i posiedzeń jawnych w sprawach rozpoznawanych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy do dnia 30 kwietnia 2020 r. W związku z tym odwołaniu uległa również rozprawa w postępowaniu sanacyjnym Action S.A. w restrukturyzacji w przedmiocie zatwierdzenia układu, wyznaczona na dzień 6.04.2020 r. Powyższe wynika z zarządzenia nr 78/2020 prezesa Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 23 marca 2020 r. w związku z zagrożeniem COVID - 19" - czytamy w komunikacie.

W styczniu 2020 r. Action w restrukturyzacji złożył w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wyniki głosowania nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym, które wskazują na przyjęcie układu w postępowaniu sanacyjnym. Na początku lutego br. sędzia - komisarz wydał postanowienie o stwierdzeniu przyjęcia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)