O nowych obostrzeniach wprowadzanych przez rząd w związku z epidemią koronawirusa poinformowali we wtorek premier Mateusz Morawiecki oraz szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski.

Od środy przypominać o nich będzie za pośrednictwem SMS-ów Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Dzisiaj został uruchomiony #AlertRCB, skierowany do mieszkańców całej Polski, o treści: Od 25.03 rząd wprowadził nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem" - napisało Centrum na Twitterze. W smsie rozsyłanym do obywateli znajduje się link do komunikatu RCB, w którym przypomina ono o nowych zasadach bezpieczeństwa.

Zgodnie z nimi do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy dojazdu do pracy, wolontariatu oraz załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.

Ponadto w środkach publicznego zajęta może być tylko połowa miejsc siedzących. Obowiązuje też całkowity zakaz zgromadzeń spotkań, imprez czy zebrań. Za wyjątkiem rodzin po ulicach można przemieszczać się jedynie w grupie do dwóch osób.

W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

W mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej. Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy. (PAP)

Autorka: Sonie Otfinowska