Selvita wytypowała cele akwizycyjne, liczy na pierwszą transakcję w 2020 r.



Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Selvita liczy na zamknięcie akwizycji w tym roku, poinformował prezes Bogusław Sieczkowski. Do tej pory spółka zidentyfikowała potencjalne cele i jest na etapie "bardzo wstępnych rozmów".

"Wierzymy, że uda się zamknąć rok z pierwszą akwizycją" - powiedział Sieczkowski podczas wideokonferencji prasowej.

"Skupiamy się na spółkach uzupełniających nasze portfolio i pozwalających na podniesienie skali działalności. Do akwizycji rzeczywiście podeszliśmy systemowo, zakupiliśmy bazy danych, przejrzeliśmy ponad 1 200 spółek. Mieliśmy szereg spotkań. Na koniec powstała shortlista spółek, z którymi zaczęliśmy rozmawiać i nie jest to bez odzewu" - dodał prezes.

Zastrzegł jednak, że tego typu procesy "generalnie w tym momencie się wstrzymują" w związku z pandemią.

Dodał także, że spółka jest mocno nastawiona także na dalszy rozwój organiczny.

Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

(ISBnews)