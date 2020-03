KE chce przedłużyć termin na wnioski dla rolników, zwiększyć pomocy państwa



Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Po niedawnym wybuchu epidemii koronawirusa także rolnicy i producenci - chociaż nadal bez problemów zapewniają mieszkańcom Unii dostawy żywności - borykają się z trudnościami i rosnącą presją. W związku z tym Komisja Europejska chce m.in. przedłużyć termin składania wniosków o dopłaty oraz zwiększyć pomoc państwa dla rolników, poinformowała KE.

"Stoimy w obliczu bezprecedensowego kryzysu i jestem ogromnie wdzięczny naszym rolnikom i producentom za ich stałą wytężoną pracę, pomimo narastających trudności i presji. W tych szczególnie trudnych czasach nasz łańcuch dostaw żywności wykazał się odpornością" - powiedział komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, cytowany w komunikacie.

Zapewnienie dostępu do żywności i skutecznego łańcucha jej dostaw na całym kontynencie pozostaje jednym z priorytetów Komisji, podano w komunikacie:

Od początku kryzysu Komisja przedłużyła termin składania wniosków o płatność w ramach Wspólnej Polityki Rolnej z 15 maja na 15 czerwca 2020 r. O przedłużeniu poinformowano już Włochy, a Komisja podjęła kroki prawne, żeby wdrożyć je we wszystkich państwach członkowskich.

Zwiększono też pomoc państwa. Obecnie rolnicy mogą skorzystać z maksymalnej pomocy w kwocie 100 tys. euro na gospodarstwo, natomiast przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem spożywczym i wprowadzaniem żywności do obrotu z 800 tys. euro. Pomoc tę można uzupełnić pomocą de minimis. Ostatnio pułap tej pomocy został podniesiony do 20 tys. euro (a w szczególnych przypadkach do 25 tys. euro). Łączna kwota krajowych środków wsparcia przyznana gospodarstwu może wynieść do 120 tys. euro (lub 125 tys. euro).

Ponadto Komisja we współpracy z państwami członkowskimi tworzy zielone korytarze, aby zagwarantować przepływ towarów. Kontrola graniczna ma tam trwać dłużej niż 15 minut.

(ISBnews)