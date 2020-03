Aby sprostać natłokowi pacjentów, dysponujący 545 łóżkami szpital publiczny zaczął przenosić chorych niezakażonych koronawirusem do innych placówek, koncentrując się na walce z epidemią.

Według dziennika „New York Post” liczba przypadków koronawirusa w Elmhurst Hospital Center jest tak przytłaczająca, że w czwartek skierowano tam na pomoc 50 pracowników medycznych.

„Wszędzie leżą ludzie. (…) Nie mają tu wystarczająco dużo miejsca” – mówił reporterowi gazety kierowca karetki.

W środę miejska Korporacja ds. Zdrowia i Szpitala (HHC) określiła Elmhurst jako „centrum kryzysu” potwierdzając, że w ciągu doby koronawirus zabił tam 13 osób. W czwartek zmarły cztery kolejne. Aby pomieścić ciała ofiar śmiertelnych Covid-19, przed szpitalem trzeba było ustawić ciężarówkę-chłodnię.

Kiedy pacjent jest umierający, ze szpitalnych głośników rozlega się specjalny kod „Team 700”. Zdarza się to ostatnio kilkakrotnie w ciągu jednej zmiany. Niektórzy ludzie zmarli, czekając na łóżko.

„(Sytuacja) jest apokaliptyczna” - powiedziała dziennikowi „New York Times” stażystka na oddziale medycyny ogólnej dr Ashley Bray.

Sytuację w przeciążonej izbie przyjęć opisała w nagraniu wideo przesłanym m.in. "New York Timesowi" dr Colleen Smith. Jej zdaniem podejmowane działania są niewystarczające i zostały wszczęte zbyt późno. „Wiedzieliśmy, co się zbliża. (…) Dziś jest coraz gorzej” - oceniła.

Według lekarki Elmhurst Hospital Center otrzymał w środę pięć respiratorów z innego szpitala.

Szef nowojorskich szpitali publicznych zaprzeczał, jakoby w Elmhurst miało wkrótce zabraknąć respiratorów. Kontynuowanie dostaw, a także wysyłanie dodatkowego personelu dla Elmhurst nazwał priorytetem miejskiego systemu szpitalnictwa.

„Mamy teraz tych pięć respiratorów, ale jeśli (korzystający z nich - PAP) ludzie nie umrą, to podejrzewam, że za dzień czy dwa wrócimy do sytuacji, kiedy będą potrzebne (kolejne) respiratory. (…) Jest gdzieś podobno 100 mitycznych respiratorów, ale ich nie widzieliśmy” – wskazała Smith.

W nawiązaniu do zapewnień władz, służby zdrowia i kierownictwa szpitali, że wszystko będzie w porządku, przekonywała, że tak nie jest.

„Nie dostaję pomocy, jakiej potrzebuję, nie mam nawet materiałów niezbędnych do opiekowania się pacjentami, a to jest Ameryka, mamy być krajem numer jeden” – dodała Smith.

Wyjaśniła, że zazwyczaj szpitalny oddział ratunkowy przyjmuje 200 osób dziennie. Teraz zgłasza się 400 lub więcej.

Nie pomogło postawienie namiotu w celu przyjmowania lżej chorych pacjentów - podkreśliła. Za bardzo niepokojące uznała, że obecnie do szpitala zgłaszają się osoby w znacznie cięższym stanie. Są pośród nich osoby w wieku 30-50 lat, którzy nie palą ani nie mają chorób współistniejących.

Lekarka mówiła też o zachodzących zmianach. Wcześniej uwagę poświęcano głównie osobom z wysoką gorączką. Okazało się jednak, że u pacjentów z temperaturą w normie, lecz z bólami brzucha, dopiero podczas prześwietlenia czy tomografii komputerowej płuc wykrywano objawy charakterystyczne dla koronawirusa. Podobnie mogło być z ofiarami wypadków samochodowych.

„Dlatego zachorowali lekarze stażyści, wiele pielęgniarek i kilku lekarzy po specjalizacji. (…) Sytuacja jest naprawdę przytłaczająca. Jesteśmy bezustannie narażeni. Nie mamy środków ochronnych” - wskazała.

Smith mówiła, że chociaż powinna zakładać nową maskę N-95 do badania każdego kolejnego pacjenta, to nie zdejmuje jednej przez cały dzień i nosi tę samą maskę co w miniony piątek.

„Nie dbam o to, że narobię sobie kłopotów, rozmawiając z mediami, chcę, żeby ludzie wiedzieli, że nie jest dobrze, ludzie umierają, nie mamy narzędzi, jakich potrzebujemy na oddziale ratunkowym i w szpitalu, aby się zajmować pacjentami. To naprawdę trudna sytuacja” – konkludowała Smith.

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio wyraził nadzieję, że do maja uda się potroić liczbę łóżek szpitalnych w mieście z 20 do 60 tysięcy.

„Będzie to bardzo, bardzo trudno zrealizować, ale taki jest nasz cel” - tłumaczył.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)