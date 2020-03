Movie Games i Grupa INC mają list intencyjny dot. rumuńskiego rynku gier



Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Movie Games i Grupa INC podpisały list intencyjny i zamierzają wspólnie wesprzeć rumuński rynek producentów gier, podały spółki we wspólnym komunikacie. Spółki planują utworzyć platformę gamingową do konsolidacji tego rynku. Utworzona spółka będzie miała charakter Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (ASI) i będzie odpowiedzią na oczekiwania rumuńskich inwestorów, którzy coraz chętniej inwestują w podmioty z nowej ekonomii.

"Celem listu podpisanego przez Movie Games i INC jest szeroko rozumiana współpraca w zakresie rynku kapitałowego. Po zakończeniu negocjacji oraz podpisaniu umowy spółki zamierzają wspólnie założyć spółkę typu ASI, której celem będzie wsparcie finansowe oraz merytoryczne lokalnych, niezależnych studiów gier, aby w ten sposób wypromować lokalny rynek i wyselekcjonować jego liderów. Głównymi zaletami tego rynku jest mniejsza konkurencja w zakresie pozyskiwania zdolnych zespołów oraz możliwość tańszego produkowania gier" - czytamy w komunikacie.

Wejście na rynek rumuński z kolejnym podmiotem w pełni wpisuje się w nową strategię rozwoju Grupy INC, która zakłada rozwój działalności m.in. na tym rynku.

"Jako Grupa INC jesteśmy obecni na rynku rumuńskim już od dłuższego czasu. Przeprowadziliśmy z sukcesem dwa debiuty spółek na rumuńskim rynku AeRO. Szczególnie zadowoleni jesteśmy z inwestycji w spółkę Bittnet z sektora IT, która od momentu wejścia na rumuńską giełdę w 2015 zwiększyła swoją kapitalizację z 7,5 mln RON (leje) do około 100 mln RON, a przychody z 8,2 mln RON do 99,7 mln RON. Inwestycje kapitałowe w Rumunii prowadzimy za pośrednictwem wchodzącego w skład naszej grupy funduszu Carpathia Capital, którego akcje notowane są w Bukareszcie i Warszawie. Nasz Dom Maklerski zapowiedział notyfikację swojej działalności w Rumunii. Od kilku miesięcy myślimy nad najbardziej optymalnym wejściem z ofertą na lokalny rynek gamingu, z tego powodu poprosiliśmy o pomoc Movie Games, które dzięki kompetencjom zarządu ma dostęp do ciekawych projektów na tamtym rynku" - powiedział prezes Grupy INC Paweł Śliwiński, cytowany w komunikacie.

Studia, które zdecydują się na współpracę z nowym podmiotem, będą mogły liczyć na wsparcie merytoryczne Movie Games przy budżetowaniu i realizacji projektów, a także wsparcie wydawnicze i marketingowe. Dodatkowo zyskają fachową obsługę procesu pozyskiwania finansowania i debiutu na lokalnej giełdzie papierów wartościowych (Bucharest Stock Exchange, BvB), które zapewni Grupa INC, podkreślono.

"Rumuński rynek gamedevu jest dobrze rozwinięty. Działa na nim wielu profesjonalistów, którzy mają jednak ograniczone możliwości realizacji i rozwoju, wykonując głównie prace na rzecz dużych międzynarodowych korporacji. Pozwala to lokalnym twórcom pracować w zawodzie, ale jednocześnie mocno ogranicza ich samodzielność. Wspólna inicjatywa Movie Games oraz INC pozwoli im 'pójść na swoje' i pracować nad własnymi, oryginalnymi grami. Uwolni to ich kreatywność i znacznie zwiększy satysfakcję z pracy, w efekcie czego na rynku pojawi się jeszcze więcej ciekawych i jakościowych produkcji" - dodał wiceprezes Movie Games Maciej Miąsik.

Nowy podmiot będzie działał w formie Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej, w której udziały będą posiadały Movie Games oraz Grupa INC. Na kolejnym etapie dołączą do nich inwestorzy z Rumunii i Polski. W dalszej przyszłości nie wyklucza działalności również w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, wskazano również.

"Chcemy wspólnie z Grupą INC stworzyć podmiot typu ASI, który pozwoli studiom pozyskać finansowanie na rozwój oraz wesprze ich merytorycznie podczas realizacji projektów. Na początek planujemy wyselekcjonować kilka zespołów, które będą miały ciekawe pomysły na grę, może to być zarówno prosty symulator, jak i bardziej rozwinięta produkcja. Naszą ambicją jest znalezienie oraz wypromowanie lokalnego lidera, którego produkcje osiągną międzynarodowy sukces komercyjny. W przyszłości rozważymy również rozwój na innych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej" - podsumował prezes Movie Games Mateusz Wcześniak.

Grupa kapitałowa INC (zadebiutowała na GPW jako Inwest Consulting) posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności poprzez pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy rynku NewConnect. W jej ramach działa m.in. Dom Maklerski INC S.A., fundusz PE/VC Carpathia Capital S.A. oraz polska agencja ratingowa INC Rating Sp. z o.o.

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

(ISBnews)