SCB umożliwia zawieszenie spłaty części kapitałowej raty kredytu na 3 mies.



Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Santander Consumer Bank (SCB) umożliwia klientom zawieszenie spłaty kapitałowych części rat kredytów gotówkowych, kredytów samochodowych, kart kredytowych, kredytów ratalnych i kredytów hipotecznych na 3 miesiące w ramach tzw. wakacji kredytowych, podał bank.

"Kluczowym warunkiem prolongaty jest brak bieżącej zaległości w spłacie kredytu, dlatego prosimy o terminowe regulowanie swoich płatności i ewentualne uregulowanie wcześniejszych zobowiązań, ponieważ wpłyną one na naszą decyzję w tej sprawie" - powiedział dyrektor departamentu marketingu i reklamy Santander Consumer Banku Dariusz Józefiak, cytowany w komunikacie.

Wniosek można złożyć korzystając z formularza znajdującego się na stronie Santander Consumer Banku. W kwestii wniosku o tzw. wakacje kredytowe wsparcie uzyskamy także za pomocą oficjalnego profilu Santander Consumer Banku na Facebooku. Wsparcie można z reguły otrzymać już w ciągu kilku minut.

Santander Consumer Bank wdrożył również inne udogodnienie dla klientów. Wszystkie karty kredytowe wydane przez bank - Visa TurboKARTA, Visa Comfort, Visa Comfort Plus, Visa Castorama, Visa MediaMarkt - od piątku 20 marca umożliwiają płatności zbliżeniowe do kwoty 100 złotych bez konieczności podawania PIN-u. Wszystkimi kartami można też wygodnie płacić w Internecie z wykorzystaniem 3D Secure.

W związku z zagrożeniem koronawirusem i wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, oddziały Santander Consumer Banku działają inaczej niż zwykle. W trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników, większość z nich pracuje krócej. Nie wszędzie jest także dostępna obsługa kasowa. Aktualną listę czynnych oddziałów można uzyskać na stronie banku, czy kontaktując się na oficjalnym profilu banku na Facebooku.

Santander Consumer Bank jest jednym z liderów rynku consumer finance w Polsce. Oferuje klientom szeroki zakres produktów obejmujący kredyty gotówkowe, kredyty na nowe i używane samochody, kredyty ratalne, karty kredytowe oraz lokaty. Produkty dystrybuowane są online oraz poprzez sieć oddziałów, salony i komisy samochodowe, sklepy i punkty usługowe.

(ISBnews)