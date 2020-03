Morawiecki: Będziemy używać pieniędzy budżetowych tak, jak to konieczne



Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Pieniądze budżetowe będą używane w takim stopniu, w jakim to konieczne, ale jednocześnie tak, by zapewnić przekonanie o stabilności polskiej polityki monetarnej i finansowej, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

"Zaproponowaliśmy w roku ubiegłym budżet bez deficytu, ale deficyt nie jest żadnym świętym Graalem" - powiedział Morawiecki w trakcie prezentowania pakietu ustaw osłonowych dla przedsiębiorców, narażonych na straty w związku z epidemią koronawirusa.

"Dla nas najważniejsi są Polacy i będziemy używać pieniędzy budżetowych do takiego stopnia, do jakiego będzie to konieczne, ale zarazem do takiego stopnia, który da nam i rynkom zewnętrznym z którymi jesteśmy w ciągłym, codziennym dialogu, przekonanie co do stabilności naszej polityki monetarnej, polityki fiskalnej, polityki regulacyjnej" - zaznaczył.

Wcześniej premier zapowiadał możliwość nowelizacji budżetu pod koniec II kwartału. Odnosząc się do podejmowanych działań, dotyczących ograniczenia negatywnych konsekwencji epidemii, premier powiedział: "dlatego w taki, a nie inny sposób proponujemy regulacje w odniesieniu do wymogów kapitałowych, dlatego w taki, a nie inny sposób niezależny bank centralny zadziałał na stopie rezerwy obowiązkowej".

"To są działania najbardziej potrzebne na ten okres" - podkreślił.

Propozycje zawarte w tarczy antykryzysowej obejmują m.in. zwolnienie z ZUS mikrofirm, których obroty spadły o min. 50%; dopłaty ok. 2 tys. zł do płacy pracownika objętego przestojem lub obniżonym wymiarem pracy, dofinansowanie dla prowadzących działalność gosp. do 90% min płacy, gdy obroty spadną o 80% przez 2 miesiące. Znalazł się tam m.in. także zapis o tym, że Polski Fundusz Rozwoju (PFR) otrzyma 6 mld zł na wsparcie dla firm - kapitałowe lub nawet w formie bezzwrotnego finansowania. Wartość pakietu szacowana była wstępnie na 212 mld zł.

(ISBnews)