Unimot: W hurcie sprzedaż LPG w ostatnich dniach zmniejszyła się o ponad 50%



Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - W sprzedaży hurtowej paliw realizowanej przez Grupę Unimot najbardziej ucierpiał gaz płynny LPG, którego sprzedaż zmniejszyła się w ostatnich dniach w wyniku epidemii koronawirusa średnio o ponad 50%, poinformował ISBnews prezes Adam Sikorski. Znacznie mniejsze są spadki sprzedaży oleju napędowego.

"W przypadku LPG spadki od kilku dni wynoszą średnio ponad 50%, a w niektórych momentach sięgają nawet 70%, są więc bardzo odczuwalne. Zupełnie inaczej wygląda to na rynku oleju napędowego" - powiedział Sikorski w rozmowie z ISBnews.

"Ta różnica wynika prawdopodobnie stąd, że konsumpcja LPG jest mocno indywidualna. Są to na przykład przedstawiciele handlowi, którzy w znacznej mierze przenieśli się obecnie na pracę zdalną. Sytuację na rynku diesla ratuje natomiast transport ciężki, w przypadku którego spadki następują dużo wolniej" - wyjaśnił.

Prezes ma jednak nadzieję, że pogorszenie popytu na paliwa nie potrwa dłużej niż do końca II kwartału 2020 r., a od czerwca sytuacja zacznie wracać do normy.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)