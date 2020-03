Ukraina: Były szef MSZ Kożara aresztowany w związku z podejrzeniem o zabójstwo biznesmena

Źródło: PAP

Były szef MSZ Ukrainy Leonid Kożara został w piątek aresztowany do 25 maja w związku z podejrzeniem o zabójstwo przedsiębiorcy. Decyzję w tej sprawie podjął kijowski sąd rejonowy. Kożara może opuścić areszt po wpłacie kaucji w wysokości ok. 14 mln hrywien (ok. 2 mln zł).