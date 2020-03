USA: Stan Nowy Jork przesuwa termin zamknięcia firm do 14 kwietnia

Źródło: PAP

O przedłużeniu terminu zamknięcia w stanie Nowy Jork do co najmniej połowy kwietnia firm nie mających najbardziej istotnego znaczenia dla funkcjonowania stanu, powiadomił w niedzielę gubernator Andrew Cuomo. Liczba osób zakażonych SARS-Cov-2 wzrosła tam do 59 513.