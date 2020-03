Alior Bank udostępnia gwarancje de minimis do 80% kwoty kredytu



Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Alior Bank dostosowuje ofertę dla przedsiębiorców do planu pomocowego Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i udostępnia firmom z segmentu mikro i MSP, korzystniejsze warunki gwarancji de minimis. Maksymalne zabezpieczenie wzrośnie do 80% kwoty kredytu, a okres zabezpieczenia kredytu obrotowego zostanie wydłużony do 39 miesięcy, podał bank.

Maksymalna wartość gwarancji wynosi 3,5 mln zł. Bank nie pobierze prowizji za jej udzielenie. Z nowej oferty i będzie mogła skorzystać każda firma z sektora MŚP, która dotychczas spełniała kryteria określone w programie gwarancji de minimis, niezależnie od branży. Bank uzależnia decyzję o udzieleniu gwarancji od zdolności kredytowej firmy. Oferta według nowych zasad obowiązuje do końca 2020 roku. Termin ten może zostać wydłużony w zależności od sytuacji gospodarczej, podano.

"Mikro, małe i średnie firmy to fundament polskiej gospodarki. Ich rozwój w realny sposób przyczynia się do wzrostu ekonomicznego i tworzenia nowych miejsc pracy. Od lat wspieramy przedsiębiorców. Zdajemy sobie sprawę, że istotnym czynnikiem mającym wpływ na kondycję polskich firm jest ich płynność finansowa, decydująca o możliwości inwestowania, utrzymania pracowników oraz rozwijania działalności. Dlatego teraz, w trudnej sytuacji pandemii koronawirusa i zapowiadającego się spowolnienia gospodarczego, wprowadzamy jeszcze lepsze warunki gwarancji de minimis. Gwarancje ułatwiają zaciągnięcie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego i są skutecznym wsparciem finansowania mikro, małych i średnich firm" - powiedziała dyrektor działu funduszy Unii Europejskiej i programów publicznych w Alior Banku Aleksandra Podobińska-Durka, cytowana w komunikacie.

Alior Bank jest jednym z liderów sprzedaży gwarancji de minimis. Od rozpoczęcia sprzedaży w 2013 r. bank udzielił 46 tysięcy takich zabezpieczeń o łącznym wolumenie 10 mld zł, wspierając tym samym polską przedsiębiorczość, podano w materiale.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)