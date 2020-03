Pekabex wstrzymał pracę w jednym zakładzie z powodu koronawirusa u pracownika



Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - W zakładzie produkcyjnym Kokoszki II w Gdańsku, należącym do Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, u jednego z pracowników wykryto koronawirusa SARS-CoV-2, podał Pekabex. W związku z tym zakład wstrzymał obecnie produkcję i podlega procesowi dezynfekcji.

"Zatrzymanie produkcji w zakładzie może potrwać do dwóch tygodni, a wznowienie produkcji zależeć będzie od decyzji Sanepidu. Pozostałe cztery zakłady produkcyjne grupy kapitałowej emitenta, w tym zakład Kokoszki I w Gdańsku na chwilę sporządzenia niniejszego raportu pracują normalnie" - czytamy w komunikacie.

Zarząd niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zakażeniu powziął wszelkie środki ostrożności. Wszyscy pracownicy, mający kontakt z zakażonym zostali objęci kwarantanną. W dalszym ciągu w grupie prowadzone są wcześniej wdrożone środki zapobiegawcze, podano także.

"Zarząd emitenta podjął również decyzję o przeniesieniu produkcji z zakładu do pozostałych zakładów produkcyjnych grupy kapitałowej emitenta. W opinii zarządu emitenta, pozwoli to na znaczną minimalizację negatywnych skutków przedmiotowego zdarzenia, w tym ograniczenie strat związanych z brakiem produkcji w zakładzie. Ryzyko wstrzymania produkcji w jednym z zakładów produkcyjnych grupy kapitałowej emitenta było wcześniej identyfikowane przez zarząd emitenta i jest w dużej mierze mitygowane przez możliwość awaryjnego przeniesienia produkcji do innych lokalizacji" - czytamy także.

Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa wielkokubaturowego (np. hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi i biurowce) i inżynieryjnego (np. mosty, tunele). Eksport dotyczy głównie modułowego budownictwa mieszkaniowego kierowanego przede wszystkim do krajów skandynawskich. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 886,34 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)