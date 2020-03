O to, ile osób zgłosiło się po taką pomoc, Trzaskowski został zapytany na poniedziałkowej konferencji prasowej. Prezydent stolicy odparł, że deklaracje spływają obecnie z "bardzo wielu dzielnic".

"W tej chwili jest to ponad 1000 tego typu deklaracji, na pewno będzie ich więcej, jak będziemy mieli pełne dane, to na pewno je Państwu podamy" - zapewnił.

Nowe stawki opłat za odbiór śmieci obowiązują od początku marca. Do tej pory przy naliczaniu opłat za odbiór śmieci stosowało się metodę mieszaną - zależną od klasy gospodarstw. Obowiązujące od 1 marca nowe przepisy przewidują ryczałt.

Stała miesięczna kwota za odbiór nieczystości segregowanych z domu jednorodzinnego wynosi 94 zł, a z mieszkania w bloku czy kamienicy - 65 zł. W razie niesegregowania śmieci opłaty będą dwukrotnie większe.

Razem z nowymi opłatami ratusz wprowadził wsparcie osłonowe, które wynosi min. 50 proc. dofinansowania do rachunków za opłatę odpadową. Według szacunków ratusza, będzie go potrzebować ok. 7,5 tys. gospodarstw.

Pomoc skierowana jest do gospodarstw jednoosobowych, w których dochód nie przekracza 1 752,50 zł netto. Pod uwagę wzięte zostaną też inne kryteria dotyczące sytuacji życiowej osób, takie jak ukończenie wieku emerytalnego, niepełnosprawność lub utrzymywanie się wyłącznie ze świadczeń emerytalno-rentowych.

Wniosek o dofinansowanie opłaty można złożyć w ośrodku pomocy społecznej w danej dzielnicy. (PAP)

Autorka: Sonia Otfinowska