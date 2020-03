"Dotychczasowe doświadczenie z prac zespołu potwierdzają konieczność kontynuacji jego funkcjonowania, jako organu doradczego ministra klimatu, jednak w kształcie rozszerzonym na sektor elektroenergetyczny i w sposób dostosowany do możliwości pracy zdalnej" - powiedział minister klimatu Michał Kurtyka, cytowany w komunikacie.



Celem powołania zespołu jest zapewnienie ministrowi klimatu, jako organowi odpowiedzialnemu za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, wsparcia w realizowaniu jego zadań w tym zakresie przez podmioty, którym przepisy prawa przyznają kompetencje w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, wyjaśniono.



"Proponowany zakres działania zespołu ma umożliwić zgromadzenie pełnych informacji o bieżącej sytuacji w systemach energetycznych, niezbędnych ministrowi klimatu do podjęcia decyzji, zapobiegających wystąpieniu ewentualnych zakłóceń w funkcjonowaniu tych systemów lub ich skutków" - dodał Kurtyka.



W styczniu 2017 r. minister energii powołał zespół do spraw zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego państwa.



