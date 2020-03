"W związku z pandemią COVID-19 szkoły zostały zamknięte w 165 krajach, a sytuacja ta dotknęła 1,5 mld uczniów oraz 63 mln nauczycieli i pracowników oświaty na całym świecie. COVID-19 wywołał także kryzys w edukacji i jako społeczność szkolna musimy zrobić wszystko, by zminimalizować jego negatywne skutki. Jednak naszym podstawowym zadaniem w tej chwili jest ochrona życia i zdrowia uczniów i ich rodzin oraz nauczycieli i pracowników oświaty. Dlatego jako nauczyciele apelujemy o odwołanie kwietniowych i majowych egzaminów zewnętrznych" - napisał w liście-apelu prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.

Według niego, zorganizowanie egzaminów zewnętrznych w dotychczasowej formule - czyli w szkołach - wiąże się z narażeniem zdrowia i życia tegorocznych ósmoklasistów, maturzystów i uczniów przystępujących egzaminów zawodowych, a także nauczycieli, pracowników oświaty oraz rodzin i najbliższych wszystkich tych osób.

"Ministerstwo edukacji w porozumieniu z nauczycielami oraz przedstawicielami uczelni wyższych powinno jak najszybciej wypracować adekwatną do obecnych warunków i bezpieczną formę rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz na studia w roku 2020" - wskazał Broniarz.

W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca do 10 kwietnia, czyli świąt Wielkiejnocy, zajęcia stacjonarne w szkołach i przedszkolach są zawieszone. Od środy 25 marca szkoły mają obowiązek nauczania na odległość.

Egzamin ósmoklasisty ma być przeprowadzony od 21 do 23 kwietnia. Od poniedziałku Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje arkusze do próbnego egzaminu, by pomóc uczniom klas VIII przygotować się do niego. Od czwartku 2 kwietnia CKE ma na swoich stronach internetowych zamieszczać arkusze próbnych egzaminów maturalnych. Matury mają rozpocząć się 4 maja.

Z dotychczasowych wypowiedzi ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego wynika, że na razie zaplanowane terminy egzaminu ósmoklasisty, a także maturalnego, nie są zagrożone.

W połowie marca szef MEN zapowiedział, że jeśli zapadnie decyzja o tym, że egzaminy nie będę mogły się odbyć zgodnie z planem, uczniowie dowiedzą się najpóźniej na tydzień przed zaplanowanym terminem. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka