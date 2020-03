Mercator Medical: Wpływ pandemii będzie widoczny w wynikach I kwartału



Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Mercator Medical spodziewa się, że w wynikach I kw. 2020 r. będzie widoczny pozytywny wpływ pandemii COVID-19 na biznes spółki, poinformował członek zarządu ds. finansowych Witold Kruszewski. Spółka ocenia też, że pandemia może pozwolić na poszerzenie bazy klientów spółki.

"Myślę, że zobaczymy te efekty już w wynikach I kwartału. Podtrzymujemy termin 15 maja na publikację raportu kwartalnego. Prawdopodobnie dokonamy też publikacji szacunków wyników w I połowie kwietnia" - powiedział Kruszewski podczas wideokonferencji, pytany, czy pozytywne efekty pandemii będą widoczne w wynikach I półrocza.

Członek zarządu ocenił też, że w czasie pandemii pojawił się popyt ze strony wielu branż, które dotąd nawet nie myślały o używaniu rękawic, np. banków.

"To poszerza bazę klientów i daje perspektywy na przyszłość. Mamy też zapytania od rządów. To jest paliwo na przyszłość. Jak to wykorzystamy, to będzie zależało, jak pandemia się będzie rozwijać. Mamy przeczucie, że jak ktoś raz założy rękawice i poczuje się komfortowo - to da potencjał na przyszłość" - powiedział Kruszewski.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 540 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)