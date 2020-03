Oferta Mostostalu została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę S7 Płońsk – Czosnów, odcinek od węzła Załuski do węzła Modlin - poinformowała we wtorek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dodano, że oferta Mostostalu opiewa na ok. 635,1 mln zł.