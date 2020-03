Amica: Pandemia przerwała bardzo dobry początek roku



Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Amica ocenia, że w okresie od początku roku do nasilenia się pandemii koronawirusa w Europie realizowała swoje cele biznesowe z nadwyżką, poinformowali członkowie zarządu. Według spółki, najtrudniejszy będzie II kwartał br., jednak na kryzys czuje się przygotowana dużo lepiej niż w 2008 roku.

"Wcześniejsza decyzja o przesunięciu rozwoju mocy produkcyjnych na 2020 r. pomoże nam w tym roku, bo najważniejszą sprawą w następnych tygodniach, a nawet miesiącach, będzie płynność. To inna sytuacja niż w 2008 r. po upadku Lehman Brothers, wtedy sytuacja Amiki była ciężka, krytyczna, dziś jest inaczej. Kiedy kryzys przejdzie, będziemy mogli wrócić szybko do realizacji zadań, które sobie postawiliśmy" - powiedział prezes Jacek Rutkowski podczas wideokonferencji.

"W początek roku - styczeń, luty - weszliśmy bardzo dobrze. Nie publikujemy prognoz, wiec mogę tylko powiedzieć, że przekroczyliśmy założenia budżetowe. Również marzec rozwijał się bardzo dobrze, ale został brutalnie zastopowany. Już w [wynikach] I kw. będzie widać skutki kryzysu" - dodał.

Poinformował, że według szacunków spółki, w marcu miała ona ok. 80% normalnej sprzedaży. Co do kwietnia ocenił, że można jedynie powiedzieć o spodziewanych "dużych spadkach" przychodów.

"II kwartał będzie bardzo ciężki. Liczymy, że w III kw. to będzie z powrotem powolny wzrost" - powiedział prezes.

Spółka czuje się dobrze przygotowana na kryzys.

"Ponad 220 mln zł EBITDA w 2019 r. daje dużą poduszkę w zakresie finansowania" - wskazał dyrektor finansowy Michał Rakowski.

"Produkcję mamy zabezpieczoną na kilka tygodni. Nie będzie tak, że wystartujemy [po planowanej przerwie 1-14 kwietnia] i po tygodniu staniemy z powodu braku komponentów. 15 kwietnia ruszymy z produkcją odpowiadającą na zapotrzebowanie sprzedaży" - powiedział wiceprezes Marcin Bilik.

Rutkowski poinformował także, że zarząd nie ma obecnie stanowiska na temat wypłaty dywidendy za 2019 r.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3 023 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)