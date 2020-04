Indie: 600 tys. ludzi wracających do domów na kwarantannie

Źródło: PAP

Władze Indii umieściły 600 tys. ludzi powracających z miast do rodzinnych wiosek na kwarantannie w tymczasowych schroniskach i obozach. W szpitalach brakuje odzieży ochronnej; lekarze noszą płaszcze przeciwdeszczowe oraz kaski. Liczba zakażonych koronawirusem to ok. 1400 osób.