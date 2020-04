Materiał wideo do pobrania: http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/156703,,pkn-orlen-kupuje-7-mln-masek-ochronnych-

„Realizujemy naszą społeczną odpowiedzialność biznesu. Dlatego przeznaczyliśmy dodatkowo 60 mln złotych na walkę z epidemią” - powiedział Daniel Obajtek, prezes Zarządu PKN ORLEN na briefingu w Terminalu Celnym LS Airport Services w Warszawie.

Daniel Obajtek na spotkaniu z dziennikarzami podsumował dotychczasowe działania spółki w walce z pandemią koronawirusa. Zwrócił uwagę na znaczącą obniżkę cen paliw, podkreślając, że obecne ceny w Polsce należą do najniższych w Europie.

Prezes PKN ORLEN wspomniał też o pomocy spółki zależnej ORLEN Deutschland, dzięki której udało się dotrzeć z żywnością do osób stojących w kolejkach na granicach. Dodatkowo w ramach działań realizowanych przez Fundację ORLEN udało się do tej pory przekazać potrzebującym środki o wartości 10 mln zł.

Obajtek zapowiedział również podwojenie produkcji płynu do dezynfekcji (z obecnych 2,5 mln litrów miesięcznie do 5 mln litrów w kwietniu), aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na ten produkt ze strony rynku. Na początku kwietnia w zakładzie Grupy ORLEN w Trzebini dodatkowo zostanie uruchomiona produkcja płynu do dezynfekcji powierzchni o właściwościach biobójczych. W pierwszym etapie wydajność jej wyniesie do 3 milionów litrów miesięcznie. Płyn trafi do sprzedaży hurtowej i do instytucji użyteczności publicznej.

Za dodatkowe 60 mln zł przeznaczonych przez koncern na walkę z koronawirusem zamówiono 7 mln masek ochronnych, których pierwsza pula (1,6 mln) trafiła już do Polski. W skład zamówienia wchodzą zarówno profesjonalne maski medyczne zapewniające najwyższy standard ochrony dla pracowników służby zdrowia, jak również maski trójwarstwowe oferujące ochronę w podstawowym zakresie.

Rozdysponowaniem produktów do najbardziej potrzebujących zajmą się fundacje oraz Agencja Rezerw Materiałowych. Daniel Obajtek zapowiedział również szybkie pozyskanie kolejnych form pomocy dzięki wykorzystaniu sieci międzynarodowych kontaktów.

Obecny na briefingu wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapewniał o rządowym wsparciu dla spółek skarbu państwa, które aktywnie angażują się w walkę z pandemią koronawirusa. Zwrócił również uwagę na to, że są one ważnym instrumentem dającym organom państwa możliwość szybkiego działania, szczególnie w sytuacjach kryzysowych.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP