Trzech przedstawicieli talibów przyjechało we wtorek do Kabulu - mimo obowiązujących w całym kraju restrykcji dotyczących poruszania się - aby doprowadzić do wymiany.

Cytowany przez agencję Reutera rzecznik talibów Zabihullah Mudżahid powiedział, że w pierwszej turze z więzień zwolnionych ma zostać co najmniej 100 członków fundamentalistycznego ruchu. Będzie to pierwszy krok do uwolnienia ok. 6 tys. talibów przetrzymywanych przez władze w Kabulu. Nie jest jasne, ilu jeńców uwolnią sami talibowie.

"Stu więźniów zostanie zwolnionych w pierwszej turze, a potem obie strony ocenią, czy zwalnianie 100 dziennie udaje się tak, jak należy" - oświadczył Mudżahid.

Dżawid Faisal, rzecznik afgańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, poinformował na Twitterze, że obie strony prowadzą bezpośrednie negocjacje twarzą w twarz.

Mimo tych rozmów, działania wojenne w Afganistanie nie ustały całkowicie i wciąż dochodzi do zamachów bombowych. (PAP)