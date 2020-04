Alior Bank nie widzi potrzeby zmiany strategii, rozwija kanały zdalne



Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Alior Bank nie widzi obecnie potrzeby zmiany strategii na lata 2020-2022, ogłoszonej w lutym. Bank oczekuje wzrostu sprzedaży w kanałach zdalnych i zapowiada kolejne nowości w ofercie online, poinformował ISBnews wiceprezes Marcin Jaszczuk.

"Mimo trudnej sytuacji, trzeba zachować zdrowy rozsądek. Kontynuujemy realizację strategii 'Więcej niż bank' i wdrażamy nowe rozwiązania ułatwiające życie klientom" - powiedział Jaszczuk w rozmowie z ISBnews.

"Nasza nowa strategia dobrze odpowiada na aktualne potrzeby klientów związane z dostępem do szeregu usług bankowych i pozafinansowych online. Na dziś nie ma zatem potrzeby, by ją aktualizować" - powiedział, zapytany o ewentualne zmiany w strategii.

Bank zapowiedział w lutym, ogłaszając strategię, że zakłada m.in. wzrost portfela kredytowego banku o 5 mld zł w bieżącym roku.

W ostatnich tygodniach Alior obserwuje mniejsze zainteresowanie pożyczką gotówkową w oddziałach.

"Widzimy spadek dynamiki nowej sprzedaży w punktach stacjonarnych, bo mniej klientów pojawia się w oddziałach. Jest to efekt ostatnich kilku tygodni. Natomiast mocno rośnie zainteresowanie kanałami zdalnymi - www i aplikacją mobilną, które umożliwiają zaciągnięcie pożyczki on-line, nawet na jedno kliknięcie. W marcu odnotowaliśmy w kanale digital 8-proc. wzrost wniosków o pożyczkę gotówkową i 28-proc. wzrost wniosków dla finansowania segmentu mikro" - dodał wiceprezes.

"Z pewnością część luki w sprzedaży w oddziałach będziemy w stanie zrekompensować sprzedażą w kanałach zdalnych, w tym sprzedażą telefoniczną" - zaznaczył.

Wskazał, że bank nie rezygnuje z planów w zakresie depozytów, które zakładają średnioroczny wzrost portfela o 7% w perspektywie do 2022 roku.

Wiceprezes poinformował, że bank wdraża nowe rozwiązania, które umożliwiają dostęp do oferty kredytowej i depozytowej w sposób zdalny.

"To jest zgodne z naszą strategią, która zakłada zwiększenie udziału kanałów zdalnych w sprzedaży produktów kredytowych i depozytowych. W ubiegłym tygodniu wprowadziliśmy wideoweryfikację w kanale zdalnym, co umożliwia podpisywanie umowy pożyczki lub uruchomienia karty kredytowej, również dla nowych klientów, bez wychodzenia z domu. W samym marcu o 50% wzrosła liczba uruchomionych online rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, a dynamika będzie jeszcze lepsza, bo już w II kwartale uruchomimy pełną biometrię w aplikacji mobilnej - będzie można w niej założyć konto bez udziału kuriera oraz pozyskać finansowanie. To rozwiązanie będzie dostępne zarówno dla naszych obecnych jak i nowych klientów" - wymienił Jaszczuk.

Dodał, że przewagą Aliora jest silny zespół IT i umiejętność szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków.

"Obecne przyspieszenie wdrożeń w kanałach zdalnych jest tego najlepszym przykładem. W ciągu kilku dni w naszej bankowości internetowej uruchomiliśmy wniosek o czasowe odroczenie rat kredytowych dla klientów, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w wyniku pandemii" – dodał Jaszczuk.

Bank obecnie wdraża też szereg ułatwień dla swoich klientów, np. możliwość porównania oferty bankowej z wielu banków.

"W II kwartale będziemy gotowi z agregatorem kont – klient będzie mógł podejrzeć informację na temat swoich kont w innych bankach i porównać ofertę. Poszerzymy też ofertę o możliwość płatności - klient posiadający u nas rachunek będzie mógł z serwisu transakcyjnego Alior Banku zlecać przelewy również z innych banków" - powiedział Jaszczuk.

Usługa dostępu do informacji o rachunku płatniczym (ang. Account Information Service, AIS) wprowadzona przez dyrektywę PSD2 umożliwia ubieganie się o kredyt konsumpcyjny w Alior Banku w ramach uproszczonego procesu kredytowego. Obecnie z tej możliwości mogą korzystać posiadacze rachunków w PKO BP, Banku Pekao, Santander Bank Polska, ING Banku Śląskim i mBanku.

"Obecnie jesteśmy podłączeni do 5 banków, planujemy przyłączenie kolejnych - BNP Paribas Bank Polska i Banku Millennium. Na koniec II kw. będziemy mieli co najmniej 7 banków, których klienci będą mieli dostęp do tej usługi" - powiedział wiceprezes.

Jaszczuk poinformował, że bank notuje bardzo dobrą dynamikę współpracy z PZU.

"Realizujemy naszymi kanałami sprzedaż ubezpieczeń - do pożyczek, samochodowych w kanale leasingowym oraz produktów TFI PZU. Poprzez platformę CASH - projekt realizowany z PZU - oferujemy również pożyczkę w pełnym procesie online pracownikom firm. Planujemy podłączenie wkrótce kolejnych korporacji, które będą mogły zaoferować swoim pracownikom atrakcyjną ofertę pożyczki, spłacaną comiesięcznie z ich wynagrodzenia. Widzimy w tym duży potencjał do pozyskiwania nowych klientów " - zaznaczył.

Wiceprezes zapewnił, że plan dotyczący przekształcenia placówek w nowoczesny "lekki" format pozostaje w mocy. Pierwsze takie placówki powstały w Warszawie i Gdańsku, kolejne są w przygotowaniu.

"To są oddziały spójne z naszą strategią. Bankier ma się koncentrować na doradztwie i edukacji klientów w kierunku przechodzenia do kanałów zdalnych. Podtrzymujemy plan dostosowywania kolejnych placówek do nowego formatu. W tym roku będzie ich 30, w perspektywie strategii - ponad 100" – powiedział wiceprezes.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r.

Agnieszka Morawiecka

(ISBnews)