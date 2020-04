Microsoft, Operator Chmury Krajowej, T-Mobile oferują platformę zdalnej nauki



Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Microsoft, Operator Chmury Krajowej i T-Systems - spółka technologiczna T-Mobile - realizują wspólny projekt bezpłatnego dostępu do platformy zdalnego nauczania dla wszystkich szkół i uczelni w Polsce, podano w komunikacie.

"Firmy, widząc ogromne zapotrzebowanie szkół, uczelni i edukatorów na narzędzia do nauczania zdalnego, konkretną techniczną wiedzę oraz scenariusze prowadzenia zajęć online, postanowiły udzielić technicznego i merytorycznego wsparcia placówkom edukacyjnym i nauczycielom" - czytamy w komunikacie.

Wspólny projekt zakłada udostępnienie bezpłatnych usług Office 365 oraz Microsoft Teams. Firmy zobowiązują się również do tego, by wyszkolić nauczycieli i wykładowców w kwestiach obsługi technicznej oraz wsparcia tzw. kompetencji miękkich z zakresu nauki za pomocą technologii, podano także.

"Firmy wspólnie uruchamiają pomoc w postaci aktywacji modelu zdalnego nauczania, dostępu do narzędzi oraz merytorycznych materiałów szkoleniowych dla wszystkich instytucji edukacyjnych w kraju" - czytamy dalej.

Obecnie z usługi Microsoft Office 365 korzysta ponad 5 000 szkół i największe uczelnie w Polsce. Cel jest jednak taki, by równy dostęp do edukacji mieli wszyscy, a żaden uczeń nie został bez możliwości uczenia się i rozwijania swoich umiejętności.

Microsoft to jeden z największych koncernów technologicznych na świecie.

Usługi sieci T-Mobile i Heyah dostępne są na blisko 100% powierzchni Polski. Pierwszym współzałożycielem, a obecnie jedynym właścicielem T-Mobile Polska jest grupa Deutsche Telekom.

(ISBnews)