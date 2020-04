Miłek z CCC potwierdził udział w SPO, środki będą przeznaczone na zatowarowanie



Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Dariusz Miłek - pośrednio największy akcjonariusz CCC - potwierdził chęć objęcia 1/3 emisji nowych akcji; środki z ich emisji mają posłużyć do sfinansowania zakupu towaru na okres jesienno-zimowy, wynika ze słów przedstawicieli spółki.

"Szybko zdecydowaliśmy się na emisje akcji, w której jestem zainteresowany udziałem. Chciałbym objąć emitowanych akcji. Gdybym nie wierzył w spółkę, to bym tych akcji nie nabywał. Myślę, że emisja dojdzie do skutku, bo zainteresowane udziałem są także inne instytucje" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej CCC Dariusz Miłek podczas wideokonferencji.

Prezes Marcin Czyczerski zwrócił uwagę, że środki z emisji mają zostać skierowane przede wszystkim na zatowarowanie na okres jesień-zima i zarząd liczy, że uda się pozyskać 400-500 mln zł.

"Po emisji akcji wraz ze wsparciem BGK będziemy najlepiej przygotowaną firmą do kryzysu. Ten kryzys przyspieszył pewne procesy w naszej firmie, które teraz realizujemy. Obecnie mamy 2,5 mld zł po cenach zakupu w towarze, a jesteśmy winni bankom ok. 1,5 mld zł. Poza tym jesteśmy po wcześniejszych inwestycjach, które teraz będą się monetyzować. Jeżeli teraz nie będziemy płacić czynszów w galeriach wraz z pomocą państwa, to 3 miesiące jesteśmy w stanie wytrzymać" - powiedział Miłek.

Dodał jednak, że spółka zakłada różne scenariusze i nawet jeżeli detal otworzy się dopiero na zimę, to spółka nie będzie dokonywać zakupów na przyszłą wiosnę-lato, gdyż posiada już odpowiedni towar w magazynach.

"Po najbliższych dostawach będziemy mieli ok. 5 mld zł w towarze, z czego 1 mld zł w e-commerce, a 4 mld zł w towarze dostępnym w sklepach. W momencie otwarć sklepów towar ten będzie dostępny i na tym chcemy skorzystać, bo wiemy, jak nasza konkurencja redukuje swoje zamówienia. Poza tym myślę, że po otwarciach sklepów wrócimy do pozycji 'cena czyni cuda' i tak będziemy to realizować" - dodał Miłek.

Według niego, spółka rocznie na czynsze wydaje około 720 mln zł. "Będziemy chcieli nad tą pozycją na pewno popracować. W tej chwili czynsze będą zawieszone, więc nie będziemy ponosić kosztów, a po otwarciu galerii nie sądzę, aby one powróciły do wcześniejszych poziomów" - dodał przewodniczący rady nadzorczej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)