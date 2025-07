Transfer środków do rajów podatkowych maleje

O sprawie pisze "Puls Biznesu".

W dzienniku przeanalizowano transfer zysków do rajów podatkowych od 2009 r. „Badanie EBC wskazuje, że transfer zysków od 2013 r. przekroczył już bilion dolarów i zanotował rekord w 2017 r., na poziomie 1,75 bln USD” – podał „PB”. Zauważono, że transfer zysków za granicę, do jurysdykcji o niskim opodatkowaniu, maleje w czasie. „Według ostatnich dostępnych danych (za 2020 r.) było to 1,08 bln USD” – pisze „PB”.

Tendencję tę przypisuje się inicjatywie państw OECD, znanej pod skrótem BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), a mającej na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania przez korporacje. Jako inny powód dziennik „PB” wskazuje amerykańską ustawę Tax Cuts and Jobs Act z 2017 r., która obniżyła stopę podatkową dla korporacji z 35 proc. do 21 proc., wskutek czego transfer zysków do rajów podatkowych stał się mniej atrakcyjny.

We wnioskach końcowych w publikacji „PB” napisano: świat wypracował już mechanizmy, które do pewnego stopnia uszczelniają system i sprawiają, że korporacje przestają unikać płacenia podatków.