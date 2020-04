Forte przedłużyło przestój ekonomiczny spółki na kwiecień



Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Fabryki Mebli "Forte", mając na uwadze aktualną sytuację w Polsce i Europie, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w uzgodnieniu z działającymi w spółce organizacjami związkowymi, podjęły decyzję o przestoju ekonomicznym spółki w kwietniu 2020 r., podało Forte.

"Spółka pragnie podkreślić, że nadal będzie realizować zamówienia i dostawy do odbiorców, którzy wyrazili gotowość odbioru swoich zamówień oraz prowadzi działalność sprzedażową w takim zakresie, na jaki pozwalają aktualnie obowiązujące regulacje prawne. Emitent zastrzega, że z uwagi na dynamicznie zmieniającą się aktualną sytuacje dot. rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, przestój ekonomiczny będzie mieć negatywny wpływ na wyniki spółki, jednak zarząd nie jest w stanie na moment publikacji niniejszego raportu oszacować rozmiaru jej wpływu na sytuację finansową i operacyjną grupy [...] Emitent zapewnia, że analizuje sytuację na bieżąco i w zależności od okoliczności i potrzeb, spółka będzie gotowa, aby wznowić produkcję w najkrótszym możliwym terminie" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej spółka podała, że podjęła decyzję o czasowym wstrzymaniu produkcji we wszystkich zakładach produkcyjnych w dniach od 24 marca do 6 kwietnia br. z możliwością przedłużenia tej decyzji o kolejny okres.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2018 r. spółka miała 1,11 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)