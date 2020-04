Ultimate Games ma umowę na port i wydanie dwóch gier CreativeForge Games



Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Ultimate Games zawarło z CreativeForge Games umowę na port i wydanie gier "Aircraft Carrier Survival" oraz "House Flipper City" na Nintendo Switch i Xbox One, podała spółka. Planowany termin premiery gier to przełom 2020 i 2021 r.

CreativeForge Games udzielił Ultimate Games na okres pięciu lat wyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z praw zależnych do gier, umożliwiającej dystrybucję oraz wprowadzenie gier do sprzedaży. Właścicielem praw autorskich do gier pozostaje CreativeForge Games, podano.

"W zamian za wykonanie portu i wydanie gier spółce przysługuje określony w umowie procent z przychodów ze sprzedaży gier" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z zawartą umową, Ultimate Games jest uprawnione do udzielania dalszych licencji na przeportowanie i wydanie gry do UF Games (podmiotu powiązanego ze spółką).

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora - PlayWay. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od lipca 2019 r.

CreativeForge Games (CFG) to wchodzące w skład grupy kapitałowej PlayWay studio developerskie tworzące własne gry na komputery PC i konsole. Spółka została założona w 2011 roku. Jest notowana na NewConnect od maja 2018 r.

(ISBnews)