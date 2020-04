Echo Investment uruchomiło wirtualnego asystenta do wyboru mieszkania



Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Echo Investment uruchomiło wirtualnego asystenta, który pomoże w wyborze mieszkania, podała spółka. To chatbot Aurelia, który docelowo będzie obecny na stronach wszystkich projektów mieszkaniowych Echo.

"Łatwo zauważyć, że to klienci i ich potrzeby stały się najważniejszym katalizatorem zmian, które nadają kształt współczesnym inteligentnym mieszkaniom, budynkom, a nawet miastom. Zmienia się także sposób, w jaki się z nimi komunikujemy. Nasi klienci oczekują szybkich reakcji i łatwego dostępu do wiedzy, a Aurelia spełnia oba warunki. Dzięki chatbotowi, osoba poszukująca mieszkania może zawsze otrzymać potrzebne informacje i najlepsze podpowiedzi, by znaleźć mieszkanie dokładnie dopasowane do jej potrzeb" - powiedział członek zarządu Waldemar Olbryk, cytowany w komunikacie.

Rozmową z chatbotem jest możliwa na Facebook Messengerze oraz stronach internetowych wybranych inwestycji - Stacji Wola w Warszawie, Fuzji w Łodzi, osiedla KRK w Krakowie, Stacji 3.0 we Wrocławiu, a także poznańskich Naszych Jeżyc. Docelowo Aurelia zagości na stronach wszystkich projektów mieszkaniowych Echo Investment, podano także.

W 2020 r. deweloper planuje wybudować i zaoferować klientom ponad 1,2 tys. mieszkań wyposażonych w przygotowany do dalszej rozbudowy inteligentny system do zarządzania domem Echo smart, przypomniano. Wśród nich znajdą się m.in. lokale w Browarach Warszawskich, łódzkiej Fuzji czy Stacji 3.0 we Wrocławiu. O nich, choć nie tylko, już dziś osoby zainteresowane inwestycją w mieszkanie mogą porozmawiać z Aurelią.

"Aurelia to doradca, który jest dostępny całą dobę, ma imponującą wiedzę na temat naszych inwestycji i nieograniczony zapał do pracy. Jest jednym z udogodnień, które wprowadzamy do naszej komunikacji z klientami, tak by mogli oni sprawdzić naszą ofertę z każdego miejsca na ziemi i o dogodnej dla nich porze. Poszukujący mieszkania marzeń mogą porozmawiać i znaleźć je z Aurelią, szczegóły omówić z naszym doradcą biura sprzedaży podczas spotkania online, a potem dokonać rezerwacji przy użyciu elektronicznego podpisu" - dodał dyrektor sprzedaży mieszkań Dawid Wrona.

Aurelia ma dostęp do pełnej bazy danych o mieszkaniach w ofercie Echo Investment i na podstawie kryteriów podanych przez rozmówców, jest w stanie w ciągu kilku sekund wyszukać lokal spełniający ich oczekiwania. Użytkownicy mogą np. sprecyzować, jaki jest ich limit budżetowy, jakiej powierzchni poszukują, podać liczbę pokoi, pięter czy preferowaną ekspozycję na strony świata.

"Dzięki integracji technologii sztucznej inteligencji z systemami informatycznymi dewelopera, stworzyliśmy rozwiązanie zarówno efektywne, jak i efektowne. Naszą ambicją było opracowanie chatbota zdolnego do poprowadzenia naturalnej i miłej, a zarazem profesjonalnej rozmowy. Aurelia oferuje klientom niezwykle wygodny i szybki dostęp do informacji na temat inwestycji mieszkaniowych z poziomu Messengera - najpopularniejszego komunikatora internetowego" - skomentował Maciej Maliszewski z firmy K2Bots.AI, odpowiedzialnej za wdrożenie chatbota.

Echo Investment, jako pierwszy deweloper na polskim rynku, wdrożyło mobilne odbiory mieszkań. Od dwóch lat można je odbyć zdalnie - za pomocą wzmocnionych tabletów Samsung, co oszczędza czas klientów oraz papier. Ponadto firma wprowadziła możliwość spotkań online z doradcami, podczas których prezentowane są makiety Virtual Reality projektów oraz ich najbliższej okolicy. Kolejnym udogodnieniem jest elektronizacja procesu rezerwacji mieszkania - dzięki współpracy z Asseco, od końca marca klienci mogą zawrzeć umowę bez wychodzenia z domu, przypomniano także.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2019 r. miała 880,13 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)