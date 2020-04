Biały Dom nie podał oficjalnie kto zastąpi Grisham. "NYT" pisze, że będzie to 31-letnia McEnany, absolwentka Uniwersytetu Harvarda i dotychczasowa rzeczniczka prasowa w tegorocznej prezydenckiej kampanii Trumpa.

Grisham poinformowała we wtorkowym oświadczeniu, że nazwisko jej następcy ujawnione zostanie "w najbliższych dniach". Zapowiedziała, że pozostanie na swoim stanowisku ile to będzie konieczne, by usprawnić proces zmiany.

Informując we wtorek, że Grisham dołączy do jej zespołu Melania Trump nazwała ją "filarem i prawdziwym przywódcą w administracji". Grisham ma zastąpić dotychczasową szefową jej personelu Lindsay Reynolds, która zrezygnowała z pracy, by spędzić czas z rodziną.

Media w USA zauważają, że Grisham nie była bliską doradczynią Trumpa, ale wykonywała dużo pracy zakulisowej. Często udzielała wywiadów telewizji Fox News, a pracownicy Białego Domu chwalili ją za lojalność.

Grisham była nieobecna na większości codziennych konferencji prasowych Trumpa poświęconych koronawirusowi. (PAP)