Na początku marca premier Mateusz Morawiecki zlecił Polfie Tarchomin i Orlenowi produkcję środków do dezynfekcji, aby w związku z koronawirusem zaspokoić krajowe zapotrzebowanie na płyny antybakteryjne. W drugiej połowie marca opracowany przez TZF Polfę środek trafił do sprzedaży w aptekach.

Spółka podała, że od ponad trzech tygodni bez przerwy produkuje płyny do dezynfekcji Trisept TZF, Trisept Max, Trisept Mix, Trisept Complex i Dezynmax. Środki są dostępne w aptekach. Firma realizuje również zamówienia dla jednostek publicznych. Dotąd wyprodukowano ponad 5 milionów litrów płynów.

"Produkcja trwa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. W tym celu firma kupiła i uruchomiła nową linię produkcyjną" – poinformowała Polfa Tarchomin.

"Ze względu na zapewnienie dostaw na rynku strategicznie ważnych produktów, takich jak insuliny i antybiotyki, do procesu rozlania płynu częściowo wykorzystano zewnętrznych dostawców" – przekazała spółka.

We wtorek w ramach pomocy w walce z pandemią koronawirusa Polfa Tarchomin we współpracy z resortami spraw zagranicznych i aktywów państwowych wysłała do Włoch i San Marino 20 tys. opakowań płynu wirusobójczego Trisept Mix.

Produkcję płynów do dezynfekcji uruchomiły też PKN Orlen i KGHM. (PAP)