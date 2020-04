CD Projekt chce uruchomić nowy program motywacyjny na lata 2020-2025



Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Zarząd CD Projektu zamierza zaproponować akcjonariuszom uruchomienie programu motywacyjnego na lata 2020-2025, którego jednym z celów ma być osiągnięcie w tym okresie sumy skonsolidowanych wyników netto w wysokości 10 mld zł.

"W związku z wykonaniem założonych celów obowiązującego od 2016 r. programu motywacyjnego dla Grupy CD Projekt, zarząd spółki planuje zwrócić się do najbliższego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki o wyrażenie zgody na uruchomienie nowego programu motywacyjnego na lata 2020-2025, funkcjonującego w oparciu o model działania kierunkowo zgodny z modelem dotychczasowego programu motywacyjnego" - czytamy w sprawozdaniu zarządu do wyników spółki za 2019 r.

Intencją zarządu jest oparcie programu o następujące cele:

Wariant bazowy uprawniający do realizacji uprawnień po bazowej cenie: Osiągnięcie sumy skonsolidowanych, wyników netto grupy kapitałowej spółki z działalności kontynuowanej w kolejnych okresach weryfikacji, powiększonych o ujęte w księgach koszty wyceny programu w tożsamym okresie, na poziomie:

a) za lata obrotowe 2020-2023 w wysokości nie mniejszej niż 6 000 000 tys. zł, lub

b) za lata obrotowe 2020-2024 w wysokości nie mniejszej niż 7 000 000 tys. zł, lub

c) za lata obrotowe 2020-2025 w wysokości nie mniejszej niż 8 300 000 tys. zł, podano także.

"Wariant przewidujący realizację dowolnego z celów o jeden rok wcześniej i uprawniający do realizacji uprawnień po cenie z dyskontem: Osiągnięcie sumy skonsolidowanych, wyników netto grupy kapitałowej spółki z działalności kontynuowanej w kolejnych okresach weryfikacji, powiększonych o ujęte w księgach koszty wyceny programu w tożsamym okresie, na poziomie:

a) za lata obrotowe 2020-2022 w wysokości nie mniejszej niż 6 000 000 tys. zł, lub

b) za lata obrotowe 2020-2023 w wysokości nie mniejszej niż 7 000 000 tys. zł, lub

c) za lata obrotowe 2020-2024 w wysokości nie mniejszej niż 8 300 000 tys. zł, lub

d) za lata obrotowe 2020-2025 w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000 tys. zł" - czytamy także.

Cel w postaci zmiany kursu akcji CD Projekt na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w taki sposób, że wyrażona w procentach zmiana poziomu kursu akcji spółki ustalona w oparciu o kurs zamknięcia notowań akcji CD Projekt na GPW na dzień weryfikacji w stosunku do kursu zamknięcia notowań akcji CD Projekt na dzień 30 grudnia 2019 roku, będzie wyższa od wyrażonej w procentach i powiększonej o 100 punktów procentowych zmiany poziomu WIG w tożsamym okresie.

"Obecnie prowadzone są prace mające na celu przygotowanie projektów uchwały walnego zgromadzenia oraz regulaminu programu i przedstawienie ich akcjonariuszom spółki" - podkreślono w materiale.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)