Spółka zal. Inno-Gene rozpocznie 14 kwietnia wykonywane testów na SARS-CoV-2



Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Centrum Badań DNA - spółka zależna Inno-Gene - wdrożyła we własnym laboratorium niezbędne procedury konieczne do przeprowadzania testów wykrywających obecność SARS-CoV-2 (COVID-19), zgodne ze standardami i wytycznymi WHO. Uruchomienie wykonywania badań molekularnych nastąpi 14 kwietnia br. i jest odpowiedzią na potrzeby i wyzwania społeczne związane z obecną sytuacją epidemiologiczną, podało Inno-Gene.

Spółka posiada potencjał diagnostyczny do przeprowadzenia testów wykrywających obecność SARS-CoV-2 (COVID-19) w ilości do 1000 badań genetycznych dziennie i 2500 badań serologicznych, podano.

"Laboratorium spółki zależnej ma wesprzeć jednostki służby zdrowia i inne podmioty, w tym zakłady produkcyjne w walce z zagrożeniem związanym z koronawirusem" - czytamy w komunikacie.

Ponadto spółka zależna poinformowała, iż jako jedyna w kraju oferować będzie jednocześnie diagnostykę molekularną (genetyczną) oraz serologiczną (identyfikacja antygenów wirusa i specyficznych przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2). Obie metodyki badań: genetyczna i serologiczna wzajemnie się uzupełniają i powinny być stosowane łącznie aby zwiększyć wykrywalność nosicieli koronawirusa, podkreślono.

W celach informacyjnych i sprzedażowych utworzony będzie nowy serwis internetowy który w całości poświęcony będzie diagnostyce w kierunku SARS-CoV-2, podano także.

Inno-Gene to grupa spółek działających w obszarach genomiki, diagnostyki genetycznej oraz bioinformatyki. Inno-Gene posiada największą w Polsce ofertę badań genetycznych - dostarcza komercyjne rozwiązania, współpracując z klinikami, laboratoriami oraz gabinetami lekarskimi różnych specjalizacji biotechnologicznych. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)