MSZ w niedzielnym komunikacie przypomniało o polskich działaniach w obliczu pandemii COVID-19.

Resort wskazał m.in. na wsparcie polskich lekarzy we włoskich szpitalach. Jak przypomniano, grupa polskich lekarzy i ratowników wyjechała 30 marca do szpitala polowego w Brescii, aby wesprzeć włoską służbę zdrowia w epicentrum epidemii koronawirusa w Lombardii.

Była to inicjatywa Wojskowego Instytutu Medycznego we współpracy z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej. Jak poinformował MSZ, w misję zaangażowało się 15 osób – w tym 7 lekarzy intensywistów oraz medyków innych profesji. Ministerstwo zwróciło uwagę, że pomoc lekarzom na miejscu we Włoszech to także okazja do wymiany doświadczeń dotyczących form i sposobów organizacji krajowego systemu ochrony zdrowia pod kątem skuteczności zarządzania walką z epidemią COVID-19.

MSZ przypomniało także o pomocy w powrocie Polaków do kraju w ramach akcji #LotDoDomu. Resort podkreślił, że operacja przeprowadzona w marcu i kwietniu była jedną z największych w historii polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej i PLL LOT. W jej ramach do kraju na pokładach samolotów polskich linii wróciło ponad 55 tys. Polaków.

"Pomogliśmy też wrócić do domu ponad 2 tys. obywateli innych państw m.in. UE, USA, Japonii, Kanady, Australii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Turcji i Korei Południowej. Sprawny przebieg akcji nie byłby możliwy bez ogromnego zaangażowania naszych konsulów pracujących nieprzerwanie przez ostatnie tygodnie" - zaznaczyło MSZ.

Ponadto, ministerstwo przypomniało, że 7 kwietnia z Warszawy wyjechał transport ze środkami medycznymi przeznaczonymi dla włoskiej służby zdrowia. Podkreślono, że decyzją polskiego rządu 20 tys. litrów środków dezynfekujących, wyprodukowanych i przekazanych przez spółkę skarbu państwa Polfę Tarchomin S.A., trafi do placówek medycznych w Wenecji Euganejskiej w północnych Włoszech i do szpitala w San Marino. Włochy to jeden z krajów najbardziej dotkniętych epidemią koronawirusa na świecie.

MSZ zwróciło także uwagę na współpracę Polski z ukraińskimi i gruzińskimi partnerami w obliczu pandemii. Biorąc pod uwagę rolę służb ratowniczych w zwalczaniu COVID-19, Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło decyzję o przeznaczeniu 1,2 mln zł na kolejne etapy projektów, które mają na celu wsparcie służb w Gruzji i na Ukrainie.

Resort podkreślił, że także Polonia włącza się w oddolne akcje solidarnościowe na całym świecie. "Wolontariusze Polskiej Misji Katolickiej we Fryburgu Bryzgowijskim organizują pomoc i pełnią dyżury kryzysowego poradnictwa, nauczyciele z polskich szkół w Czechach szyją maseczki, Polonia w Kanadzie angażuje się w druk 3d materiałów ochronnych i organizuje pomoc w zakupach, Polonijne Koło Lekarzy z Berdiańska na Ukrainie organizuje konsultacje telefoniczne" – to tylko niektóre z wielu przykładów działań Polaków, na które zwraca uwagę MSZ.

Resort podkreślił, że organizacje polonijne, środowiska harcerskie i szkolne, duszpasterstwo przyłączają się do inicjatyw lokalnych lub podejmują własne, by służyć innym i wspierać kraje zamieszkania w tym trudnym okresie. Jak przypomniano, mogą oni także zwracać się do polskich placówek po wsparcie swoich działań w ramach akcji #Polonia4Neighbours. "Nie zapominamy też o polskich lekarzach zatrudnionych w szpitalach na całym świecie i pracujących z ogromnym poświęceniem na pierwszej linii walki z epidemii" - zaznaczył resort.

Ministerstwo wskazało, że także Ambasady RP oraz Instytuty Polskie wspierają akcję #ZostańWDomu. Resort wymienił m.in. Instytut Polski w Bukareszcie, który poprzez akcję #AjutăNuAștepta / #PomagajNieCzekaj zachęca do pomocy osobom starszym w czasie pandemii.

MSZ zwróciło uwagę, że polskie placówki wspierają także osoby przebywające w domu i oferują im bogatą ofertę kulturalną on-line, umożliwiającą poznanie polskiej kultury i sztuki. Organizowane są np. akcje czytania polskiej poezji, udostępnianie są filmy, oferowana jest możliwość zwiedzania on-line polskich muzeów i zabytków, czy wirtualnych wycieczek po Polsce. Placówki zachęcają także do poznania polskiej kuchni i prowadzą vlogi dla dzieci. W ten sposób wspierają one akcję #zostańwdomu i #wszystkobedziedobrze.

MSZ podziękowało wszystkim zaangażowanym w niesienie pomocy w Polsce i na świecie w obliczu pandemii COVID-19.

>>> Czytaj też: Samotność nie jest wyjątkiem w cywilizacji Zachodu. Jest nową regułą